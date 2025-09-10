Polițiștii locali vor fi dotați cu bodycam-uri. Proiectul de lege care prevede condițiile în care vor putea să fie folosite

Polițiștii locali ar putea fi dotați cu bodycam-uri, dacă proiectul legislativ propus de actuala putere va fi adoptat. Inițiativa reglementează în premieră utilizarea camerelor video corporale, după ce mai multe primării și servicii de poliție locală au fost sancționate pentru folosirea lor fără temei legal. Noul cadru prevede garanții privind protecția datelor, limite clare de folosire și restricții stricte pentru accesul la înregistrări.

Proiectul legislativ prevede o serie de garanții menite să asigure că folosirea bodycam-urilor se face cu respectarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal. Înregistrările realizate pot fi utilizate exclusiv în scopuri legate de exercitarea atribuțiilor legale ale poliției locale - îndeosebi pentru documentarea faptelor antisociale, probe în investigații penale sau contravenționale, instruirea personalului ori apărarea în fața acuzațiilor nefondate privind comportamentul polițiștilor, arată Profit.ro

Condițiile în care vor putea fi folosite camerele

Dispozitivele vor fi activate doar pe durata intervenției sau a situației operative care impune înregistrarea, nefiind permisă înregistrarea permanentă și nejustificată a întregii activități a polițistului. Stocarea datelor se va face pe o durată limitată - propunerea stabilește un termen redus de păstrare a înregistrărilor (de pildă, 6 luni), cu posibilitatea extinderii acestuia strict dacă imaginile sunt necesare într-o anchetă în curs ori ca probă într-un dosar (după care vor fi arhivate conform legii sau distruse, dacă nu mai sunt necesare).

Accesul la înregistrările stocate va fi restricționat și autorizat: doar persoanele anume desemnate (de exemplu, ofițerii cu funcții de conducere ai poliției locale sau ai poliției naționale, procurori, instanțe) vor putea vizualiza sau utiliza înregistrările, în baza unui protocol clar, orice acces neautorizat fiind interzis și sancționat conform legii.

Persoanele vizate de înregistrări își vor putea exercita drepturile conferite de legislația privind protecția datelor (dreptul de acces la date, de rectificare, de ștergere, în condițiile legii, cu respectarea excepțiilor justificate de activitățile de aplicare a legii). Totodată, în spiritul transparenței, cetățenii vor fi informați că polițiștii locali sunt dotați cu camere video corporale și că pot fi filmați în cadrul interacțiunilor oficiale, această informare realizându-se atât prin semne vizibile pe uniformă, cât și verbal, la începutul interacțiunii, acolo unde este posibil.

Sancțiuni pentru folosirea ilegală a bodycam-urilor

Mai multe entități publice au fost sancționate pentru utilizarea de mijloace de înregistrare audio-video fără bază legală expresă. De exemplu, Direcția Generală de Poliție Locală Cluj-Napoca a fost sancționată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) pentru încălcarea principiilor GDPR prin folosirea camerelor corporale în intervențiile curente, în condițiile în care persoanele filmate nu și-au dat consimțământul, iar poliția locală nu a putut justifica necesitatea prelucrării în absența unui temei legal.

În mod similar, Poliția Locală Constanța și Poliția Locală Sector 4, București, au fost obligate să înceteze utilizarea acestor dispozitive, instanțele de judecată menținând deciziile ANSPDCP care constatau lipsa de legalitate a prelucrării datelor prin bodycam și dispuneau ștergerea înregistrărilor colectate.

”Aceste situații concrete ilustrează caracterul imperativ al adoptării unei reglementări speciale pentru utilizarea bodycam de către poliția locală, în scopul intrării în legalitate și al evitării pe viitor a încălcării drepturilor fundamentale ale cetățenilor și a sancțiunilor asociate”, se mai arată în proiectul de lege care propune legalizarea purtării de bodycam-urilor de către polițiștii locali.

