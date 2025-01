Unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu este supranumit "Ucigașul". Este cascador și a jucat în mai multe filme internaționale, inclusiv alături de Van Damme

Călin Georgescu, controversatul candidat independent la alegerile pentru Președinția României, a fost un nume vehiculat mult timp în spațiul public, mai ales după câștigarea surprinzătoare a primului tur – o victorie care a fost ulterior anulată de Curtea Constituțională a României.

Deși Georgescu ar fi avut dreptul la protecție din partea Serviciului de Protecție și Pază (SPP), acesta nu a solicitat-o. În schimb, el a ales să fie protejat de bodyguarzi, apelând la servicii de securitate pentru a se simți în siguranță în timpul aparițiilor publice.

Unul dintre acești bodyguarzi este Marin Burcea, fost combatant în Legiunea Străină, cunoscut în cercurile de specialitate drept „Lunetistul”. Dar și mai interesant este celălalt bodyguard al lui Georgescu, Florin Roată, supranumit „Ucigașul”. Florin Roată este dublu campion mondial în lupta cu arme albe, inclusiv cu nunceak, o armă tradițională japoneză formată din două bastoane legate printr-un lanț sau o coardă, arată Gândul.ro.

Cascador în mai multe filme

Florin Roată a făcut performanță nu doar în arte marțiale, ci și în cariera sa de cascador, devenind celebru după ce a câștigat în 1998 titlul de campion mondial la Qwan Ki Do, o artă marțială chino-vietnameză. Cu un talent evident în domeniu, Roată a pătruns în lumea cinematografiei în 1999, având un rol de cascador în numeroase producții românești și internaționale. Printre filmele de renume în care a jucat se numără Modigliani, Second in Command, Six Bullets, și The Detonator. De asemenea, Roată a lucrat alături de actori celebri precum Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren și Cuba Gooding Jr.

„Ucigașul” a jucat și în filmul „Ultimul corupt din România”, ultimul regizat de Sergiu Nicolaescu, dar și în diverse producții cinematografice de acțiune, unde a îndeplinit roluri de cascador sau a dublat actori celebri. Potrivit surselor Gândul, „Înainte de cascadorie, Florin Roată era bodyguard și asigura paza la unele cluburi cunoscute din București. De-a lungul timpului, Roată nu a fost implicat în conflicte notabile, dar a participat, totuși, la unele ”evenimente” cu potențial violent, la începutul anilor 2000.”

Convins că l-ar fi putut învinge pe Van Damme

Prietenia sa cu celebrul actor Jean-Claude Van Damme a fost un alt moment de referință în cariera sa. Florin Roată nu a ezitat să declare că, dacă ar fi avut loc o luptă reală, „în afara platoului de filmare, unde totul este regizat, iar loviturile sunt doar mimate, îndrăznesc să cred că aș fi reușit să-l înving”. Chiar dacă Van Damme este recunoscut pentru abilitățile sale fizice, Roată nu ezită să sublinieze că pregătirea sa și experiența în arte marțiale i-ar fi permis să-l înfrângă într-o confruntare reală.

Roată și-a continuat cariera de cascador, având un portofoliu impresionant de filme, inclusiv Ultimul glonț (2012), alături de Dolph Lundgren și Cuba Gooding Jr. În acest film, rolul său a fost cel al „Junior”, un personaj implicat într-un conflict sângeros între două familii mafiote. De asemenea, a apărut și în producția „După-amiaza unui torționar”, regizat de Lucian Pintilie.

Deși Florin Roată este cunoscut pentru carierele sale de cascador și bodyguard, el nu a uitat niciodată de începuturile sale și amintirile plăcute legate de întâlnirile cu cei mai mari actori ai momentului. „Am multe amintiri legate de cei pe care i-am întâlnit pe platourile de filmare. Cele mai plăcute rămân, totuși, momentele petrecute în compania lui Jean-Claude Van Damme”, povestea Florin Roată.

