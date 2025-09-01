Zbor de 6 ore fără toaletă funcțională în avion. Cum au ajuns pasagerii unui Boeing 737 MAX 8 să folosească sticle

Autor: Aniela Manolea
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 16:59
525 citiri
Zbor de 6 ore fără toaletă funcțională în avion. Cum au ajuns pasagerii unui Boeing 737 MAX 8 să folosească sticle
Nicio toaletă funcțională la bordul unui Boeing 737 MAX 8 FOTO /collinsaerospace.com

Pasagerii unui zbor de 6 ore s-au trezit la jumătatea drumului că nu mai funcționează niciuna dintre cele 3 toalete de la bordul unui Boeing 737 MAX 8, vineri, 29 august. În timp ce unii pasageri au fost obligați să urineze în sticle, o bătrână a făcut pe ea, iar întregul avion a început să miroasă a urină.

Pasagerii unui zbor Virgin Australia de la Bali la Brisbane au fost nevoiți să urineze în sticle dacă nu au putut aștepta până la aterizarea avionului. Aeronava Boeing 737 MAX 8 a decolat cu una dintre cele 3 toalete în stare nefuncțională.

Toaleta nu a putut fi reparată înainte de decolare, deoarece nicio echipă tehnică nu era prezentă pentru intervenție, potrivit 7news.

La jumătatea zborului VA50 din Bali în Australia, celelalte două toalete au devenit nefuncționale, astfel că însoțitorii de bord i-au sfătuit pe pasageri să utilizeze sticle.

„Pentru cele 3 ore până la aterizare, echipajul ne-a informat că avem de ales între sticle sau să facem „deasupra a ce este deja în toaletă””, a povestit un pasager revoltat, care a dezvăluit și umilința unei bătrâne.

Aceasta nu a rezistat până la aterizare, iar mirosul de urină s-a răspândit în tot avionul, în timp ce mocheta băltea.

Incidentul vine la un an după ce, tot în Australia, toaletele s-au defectat la 30 de minute după decolarea unui zbor de 4 ore. La bord se afla echipa de fotbal Fremantle.

