Cascadoria extrem de periculoasă cu noul avion prezidențial din Argentina. Piloții s-au dat în stambă când ar fi trebuit să aterizeze VIDEO

Zeci de curioși s-au adunat în după-amiaza zilei de joi, 25 mai, pe marginea aeroportului "Jorge Newbery" din Buenos Aires pentru a asista la aterizarea inaugurală a noului avion contractat de Administrația Prezidențială din Argentina.

Avionul Boeing 757 VVIP a înlocuit vechiul 757 200, fiind adus ieri din Miami la Buenos Aires. Profitând de atenția acordată evenimentului și de zecile de camere de luat vederi pornite pe marginea pistei de aterizare, piloții au efectuat o cascadorie categorisită de majoritatea specialiștilor din domeniu drept scandaloasă și interzisă de manualele de zbor.

This is apparently a delivery flight of the Argentinian version of air force one. I’m not sure what situation has necessitated this. 🤷🏼‍♂️ #Argentina #flying #AvGeek pic.twitter.com/2fNpC3FF6G