Eșecuri în linie pentru Boeing. Lansarea capsulei Starliner către ISS, anulată chiar înainte de decolare VIDEO

Primul zbor cu echipaj uman al capsulei spaţiale Starliner a companiei Boeing a înregistrat un nou eşec. Decolarea Starliner către Staţia Spaţială Internaţională (ISS), care a suferit deja o întârziere de câţiva ani, a fost anulată luni, cu doar două ore înainte de lansarea programată, ca urmare a unei probleme tehnice.

O anomalie a fost identificată la o supapă a rachetei Atlas V care urmează să propulseze capsula Starliner pe orbită, a anunţat constructorul lansatoarelor, grupul United Launch Alliance (ULA).

"Echipajul nu s-a aflat niciodată în pericol", a într-o conferinţă de presă Tory Bruno, şeful ULA, un joint venture între Boeing şi Lockheed Martin.

Teams stand down from #Starliner’s Crew Flight Test first launch attempt.@ulalaunch with concurrence from our team and @NASA scrubbed the launch due to a valve issue on the upper stage of the Atlas V. Starliner is healthy.

