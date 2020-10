Avionul Boeing 737 MAX, declarat sigur pentru zbor de Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei

Aceasta este multumita de schimbarile pe care compania americana le-a adus aeronavei si a precizat ca 737 MAX ar putea reveni pe cerul Europei pana la sfarsitul acestui an.Boeing a efectuat mai multe teste, incepand din iunie, cu modelul 737 MAX reechipat.Avioane de acest fel au fost implicate in doua accidente catastrofale: in Indonezia, in octombrie 2018, si in Etiopia, in martie 2019. Accidentele, soldate cu 350 de morti, ar fi fost provocate de sistemul electronic de control al avioanelor menit, paradoxal, sa previna prabusirile.In cazul 737 MAX 8, Federatia pilotilor americani a scos la iveala anul trecut o problema de informare eronata a senzorilor care masoara unghiul de incidenta al avionului (AOA, Angle of Attack sensor-n.r.) "care ar putea fi sistemul ce a cauzat accidentul Lion Air". Tot atunci s-a vorbit despre posibile erori ale senzorilor, care ar putea antrena aparatul de zbor intr-un picaj agresiv, de exemplu cand avionul este pilotat manual, avionul va incerca sa coboare brusc in momentul in care senzorul care urmareste unghiul de atac al aripii (pozitia aripii fata de curentul de aer) apreciaza ca apare o pierdere de portanta. In plus, producatorul de aeronave Boeing a decis chiar sa suspende in mai 2017 toate zborurile de testare din cauza unei probleme de calitate a motorului produs de CFM, un joint-venture intre General Electric american si Safran francez. Se pare ca propulsoarele aveau o problema de tractiune.Compania TAROM a semnat in iulie 2018 o comanda pentru cinci avioane noi Boeing 737 MAX 8, ce vor fi livrate in 2023.