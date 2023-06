Boeing a terminat reprogramarea software a avioanelor 737 MAX

Boeing a anuntat ca a reprogramat un soft al aeronavelor 737 MAX, pentru a preveni ca date eronate sa declanseze un sistem anti-blocare, criticat in urma a doua prabusiri cu botul in jos a unor avioane de acest tip, intr-un interval de cinci luni.

Producatorul american de avioane a anuntat ca sistemul anti-blocaj, despre care se crede ca a fortat orientarea in jos a botului avionului in cel putin unul dintre accidente, cel produs in octombrie anul trecut in Indonezia, va actiona in acest fel numai o data pe eveniment, dupa depistarea unei probleme, dand pilotilor un control mai mare.

Totodata, sistemul va fi dezactivat daca doi senzori care masoara date de zbor esentiale vor oferi informatii foarte diferite, a anuntat Boeing, confirmand detalii publicate marti de Reuters.

"Vom face tot ce putem pentru a ne asigura ca accidente de acest fel nu se vor mai produce", a declarat miercuri Mike Sinnett, vicepresedinte pentru strategie de produs si dezvoltarea de avioane.