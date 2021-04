Boeing anunta defecte de fabricatie la avioane 737 MAX vandute catre 16 companii din lume. Blue Air a oprit aeronava de la zboruri comerciale

Producatorul de avioane afirma intr-un comunicat de presa ca doar anumite MAX-uri din flotele a 16 companii aeriene ar fi afectate de aceasta problema, problema cauzata de un defect de fabricatie, sustine Boarding Pass Compania nu mentioneaza numarul total de avioane si nici numele companiilor aeriene carora le-a recomandat sa efectueze verificari la sistemul electric al avioanelor 737 MAX. Pana la aceasta ora companiile American Airlines si Southwest din SUA, printre cei mai mari operatori de MAX din lume, au retras din serviciul comercial cateva zeci de MAX-uri pentru verificari in timp ce altele vor opera zboruri in continuare. In Romania, compania Blue Air a receptionat in 1 aprilie primul sau Boeing 737 MAX si din 2 aprilie a zburat cu acesta zilnic din Bucuresti pe rute internationale. Boeingul 737 MAX detinut de Blue Air, inmatriculat YR-MXA, a operat ultimul zbor comercial vineri, 9 aprilie, pe ruta Barcelona - Bucuresti. Nu am primit nici o notificare formala de la Boeing in acest sens si nu stim daca avionul nostru face parte din seria afectata sau nu.In acest weekend avionul nostru YR-MXA nu era planificat sa execute zboruri comerciale , fiind programate sesiuni de familiarizare pentru echipajele de zbor si mentenanta. Din ratiuni de supraprecautie, nu vom opera nici un zbor comercial inainte de a primi avizul de la Boeing.In intreaga sa existenta din 2004 pana acum, Blue Air nu a pus in nici un moment in pericol siguranta pasagerilor sai si asta vom face si in continuare", a transmis, vineri, Blue Air.