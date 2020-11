SUA au dat unda verde pentru revenirea aeronavelor Boeing 737 MAX in serviciul comercial

Vestea buna vine la 20 de luni de la retinerea la sol la nivel global a tuturor avioanelor de tip 737 MAX produse de Boeing , dupa ce doua aeronave s-au prabusit si au provocat sute de morti Inainte ca avioanele sa reintre in serviciul comercial companiile aeriene trebuie sa urmeze mai multi pasi, printre acestia se numara obligativitatea instalarii unei versiuni actualizate a software-ului avionului dar si efectuarea unor teste relevante pentru senzorii unghiului de atac si actualizarea procedurilor pentru piloti si nu numai, potrivit B oarding Pass , care citeaza FAA.Agentia Europeana de Siguranta a Aviatiei (EASA) ar urma sa dea in zilele ce urmeaza unda verde pentru revenirea in serviciul comercial a Boeingurilor 737 MAX. Boeing a livrat peste 380 de astfel de avioane iar din martie 2019 a produs inca cateva sute pe care urmeaza sa le livreze in perioada urmatoare.Blue Air va avea in flota 10 Boeinguri 737 MAX, primul dintre ele fiind deja asamblat din vara anului 2019, iar TAROM a comandat de asemenea cinci Boeinguri 737 MAX insa acestea vor fi livrate abia din 2023.