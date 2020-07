Pista de rulare "Delta" de la Aeroportul International "Henri Coanda" a fost modernizata. Vor putea ateriza si decola avioane de categorie "E"

"Incepand de azi, luni, 13 iulie 2020, Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti dispune din nou de calea de rulare "Delta", care a trecut printr-un amplu proces de modernizare, intreaga structura rutiera fiind inlocuita, iar acostamentele si racordurile cu pista 1 (08R-26L) si cu alte cai de rulare fiind largite pentru conformarea cu cerintele Regulamentului (CE) 139/2014", a transmis, luni, CNAB, printr-un comunicat de presa.Calea de rulare "Delta" are o latime portanta de 23 metri, fiind incadrata de acostamente de 10,50, respectiv 7,50 metri latime."Dupa modernizare, calea de rulare are PCN (Pavement Classification Number) 83, identic cu cel al pistei 1. A fost modernizata totodata si instalatia de balizaj. Ca urmare a modernizarii, aceasta cale de rulare poate asigura rularea fara restrictii a aeronavelor de categorie E (s-a luat in calcul avionul Boeing 777-300)", a mai transmis CNAB.Lucrarile, in valoare de 28 milioane lei (proiectare si executie), au durat 8 luni, dintre care 2 luni proiectarea si au fost finalizate la termenul prevazut in contract.CNAB anunta ca, prin finalizarea si darea in exploatare a caii de rulare "Delta", pista 1 va putea fi folosita la intreaga capacitate.Totodata, pot incepe lucrarile de modernizare la pista 2 (08L-26R), in valoare de 127,4 milioane lei, lucrari contractate in iunie 2019 si a caror executie urmeaza sa dureze 8 luni (proiectul tehnic este deja in curs de receptie); pe perioada acestor lucrari, intreg traficul de pe aeroport poate fi preluat de pista 1.