Trump a ajuns la un acord cu Boeing, dupa ce in trecut s-a plans de costurile "scapate de sub control" pentru Air Force One

Boeing va construi viitoarea generatie de aeronave Air Force One, "o Casa Alba zburatoare de o valoare extraordinara pentru contribuabili", a anuntat marti compania.

Acordul din aceasta saptamana va fi pentru doua avioane, in valoare de 3,9 miliarde de dolari, suma incluzand si echipamentele speciale, cum ar fi o sala alocata comunicatiilor si spatii mari pentru bucatarie, precum si modificari structurale pentru protejarea si adapostirea celor aflati la bord pentru o lunga perioada de timp, a explicat Boeing pentru MarketWatch.

Anuntul a fost confirmat si de Casa Alba.

"Presedintele Trump a ajuns la un acord informal cu Boeing pentru un contract cu pret fix pentru noul program Air Force One", a declarat secretarul adjunct pentru presa Hogan Gidley.

Acordul initial era in valoare de aproximativ 5 miliarde de dolari.

"Presedintele Trump a negociat un acord bun in numele poporului american", potrivit Boeing.

