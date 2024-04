Noi probleme la aeronavele Boeing. Un avion plin cu pasageri s-a întors pe aeroport imediat după decolare, după ce piloţii au simţit o vibraţie neobişnuită

Un avion de tip Boeing 767 de linie aparţinând companiei Delta Airlines, care decola de la New York către Los Angeles, a fost nevoit să se întoarcă din drum după decolare, din cauza unui tobogan de urgenţă.

O serie neagră care afectează constructorul american de avioane continuă - după o cală de marfă deschisă, o uşă smulsă, un reactor în flăcări - cu un tobogan de urgenţă.

Vineri, avionul de linie s-a întors din drum după decolare, după ce piloţii au simţit că o vibraţie neobişnuită a zguduit avionul de tip Boeing 767, înregistrat ca fabricat în 1990.

Administraţia Federală americană a Aviaţiei (FAA) a confirmat versiunea companiei, care precizează că piloţii au primit o alertă cu privire la toboganul de urgenţă de pe partea dreaptă a avionului.

La bordul aeronavei se aflau 176 de pasageri, doi piloţi şi cinci membri ai echipajului.

Delta Airlines dă asigurări că le-a găsit alt zbor către California tuturor pasagerilor.

Avionul a fost scos din uz pe perioada unor verificări.

Toboganul era, în continuare, de negăsit.

”Cum nimic nu este mai important decât siguranţa clienţilor noştri şi personalului nostru, echipajele Delta şi-au pus în aplicare formarea aprofundată şi au urmat procedurile pentru a se întoarce pe Aeroportul JFK la New York”, a anunţat într-un comunicat compania aeriană.

Spre deosebire de alte modele, avionul de tip Boeing 767 a fost cruţat de seria de incidente.

În ianuarie, doar avionul de mediu curier Boeing 737 Max era vizat de o invstigaţie a FAA şi poliţiei federale (FBI).

În prezent, avioanele de lung curier de tip Boeing 777 şi Boeing 787 Dreamliner sunt de asemenea vizate.

Un avertizor de integritate din interiorul constructorului american de avioane şi-a exprimat îndoiala cu privire la viabilitatea procesului de asamblare a acestor două tipuri de aeronavă.

🚨 @Delta airlines 767-300ER had to emergency return to JFK after it's right-hand side emergency slide was lost pic.twitter.com/ji8iMtd6pq