Accident aviatic in India: un Boeing 737 cu 191 de oameni la bord s-a rupt in doua la aterizare. Cel putin doi oameni au murit

Avionul venea de la Dubai si a iesit de pe pista la momentul aterizarii. Initial un purtator de cuvant al Air India a declarat ca "mai multi pasageri sunt raniti".Fuselajul avionului s-a rupt in doua, au relatat canalele de televiziune locale.La bordul aeronavei se aflau 184 de pasageri si sapte membri ai echipajului. Copilotul avionului se afla in stare grava, potrivit India TV. Printre pasageri se afla si 10 copii.Accidentul s-a produs la ora 15.40 (ora Romaniei), iar operatiunile de salvare sunt in curs. Cel putin 40 de oameni au fost extrasi din epava si transportati la spital. Aeronava a alunecat de pe pista si s-a prabusit intr-o vale. Aeroportul este situat intr-o zona inalta. India se confrunta cu inundatii si alunecari de teren din cauza sezonului musonic.