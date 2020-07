Accidentul aviatic cu 176 de morti din Iran. Aviatia Civila pune tragedia pe seama unei erori umane

"A existat o problema cauzata de o eroare umana legata de procedurile de reglare a radarului, care a cauzat o eroare de 107 grade in sistem", se arata in raport.Aceasta eroare a dus la probleme in lant, aparand alte erori in minutele dinaintea doborarii avionului.In ciuda informatiilor eronate disponibile pe operatorul radarului cu privire la traiectoria avionului, acesta ar fi putut fi identificat ca un avion de linie, dar a fost identificat gresit, se mentioneaza in raport.In raport se mai arata ca prima racheta a fost lansata catre avion de operatorul unui sistem de aparare, fara sa fi primit raspuns de la centrul de coordonare. A doua racheta a fost lansata 30 de secunde mai tarziu, tinandu-se cont de "continuitatea traiectoriei tintei detectate".Raportul CAO este unul factual, nu este raportul final cu privire la ceea ce s-a intamplat in ianuarie.Avionul Boeing 737-800 apartinand companiei ucrainene Ukraine International Airlines (UIA) a fost doborat, la 8 ianuarie, in apropiere de Teheran, de doua rachete lansate de catre fortele iraniene,. Dupa mai multe zile de dezmintiri oficiale ale tezei potrivit careia a fost trasa o racheta asupra zborului PS752, fortele iraniene si-au recunoscut vina, evocand o "eroare umana". Au murit 176 de oameni.