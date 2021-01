Livrarile de avioane ale Boeing au scazut cu 60% in 2020, fata de anul precedent

In 2020, pandemia de coronavirus si consemnarea la sol, timp de 20 de luni, a avioanelor Boeing 737 MAX , dupa doua prabusiri fatale, au impiedicat companiile aeriene sa cumpere aeronave Pentru a doua luna consecutiv, Boeing nu a primit nicio comanda pentru avioanele 787 Dreamliners, din cauza inspectiilor legate de defectele de fabricatie si a crizei Covid-19.Livrarile de avioane sunt analizate cu atentie de catre investitori, pentru ca genereaza numerarul mult-necesar in timpul crizei coronavirusului.Boeing a livrat clientilor 39 de avioane in decembrie, intre care 27 de aparate 737 MAX, un avion de patrulare marina P-9 si 11 avioane mari, cu doua punti.In 2020, Boeing a livrat 157 de avioane, in scadere de la 380 de in 2019 si un numar record de 806 in 2018.Airbus a raportat un nivel peste asteptari al livrarilor, de 566 de avioane in 2020, ramanand cel mai mare producator de avioane din lume, titlu detinut de Boeing in perioada 2012-2018.Chiar si asa, livrarile Airbus au scazut cu 34% fata de livrarile record din 2019, cand cererea de calatorii se afla la un nivel ridicat datorita mobilitatii mai mari a calatorilor in Asia.Boeing a atras 90 de comenzi in decembrie, inclusiv un acord anuntat anterior cu Ryanair, pentru 75 de avioane 737 MAX.Cel mai bine vandut avion cu o singura punte al Boeing, 737 MAX a fost autorizat in noiembrie sa revina in serviciu in SUA, dupa o consemnare la sol timp de 20 de luni.Boeing a obtinut, de asemenea, in decembrie, comenzi pentru sapte avioane MAX, de la cumparatori neidentificati, si pentru opt avioane de transport de marfuri 777, de la divizia de curierat a Deutsche Post AG DHL Express.Dar noile comenzi au fost eclipsate luna trecuta de retragerea unor cumparatori care comandasera 105 avioane MAX si doua 787, a precizat Boeing.Pentru 2020, comenzile brute au fost de 184 de avioane, in scadere cu 25% comparativ cu 2019 si cele mai mici din 1994.CITESTE SI: