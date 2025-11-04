Bog’Art Steel îl numește pe Alin Creangă în funcția de CEO

Bog’Art Steel, parte a Grupului Bog’Art, anunță numirea lui Alin Creangă în funcția de Director General. Această decizie reprezintă un pas strategic în dezvoltarea companiei și confirmă angajamentul grupului de a investi în management performant pentru a consolida poziția Bog’Art Steel în domeniul procesării oțelului-beton fasonat.

Alin Creangă aduce o experiență de peste 15 ani în comerțul internațional cu produse siderurgice, ocupând anterior poziții de top management în companii specializate în producția, distribuția și procesarea oțelului în regiunea Europei de Sud-Est. De-a lungul carierei sale, el a coordonat echipe multidisciplinare și a gestionat operațiuni complexe însumând cifre de afaceri anuale ce depășesc 100 de milioane euro.

În noul său rol, Alin își propune să accelereze digitalizarea proceselor, să optimizeze lanțurile operaționale și să susțină extinderea portofoliului de proiecte. Expertiza sa va juca un rol-cheie în consolidarea poziției Bog’Art Steel drept furnizor strategic pentru proiecte majore din infrastructură și construcții civile.

„Preiau această funcție cu entuziasm și responsabilitate, într-o companie cu renume, cu o bază de producție solidă, potențial de expansiune și o viziune clară spre viitor. Precum priorități imediate, mi-am propus să dezvolt Bog’Art Steel prin optimizarea proceselor și introducerea sistemelor inteligente de inventariere pentru a atinge performanță durabilă.” - Alin Creangă, CEO Bog’Art Steel

„Bog’Art Steel este o linie de business strategică din grupul Bog'Art și a dovedit în peste 15 ani de activitate că este un furnizor serios de oțel beton fasonat pentru toți constructorii din țară. Sub conducerea lui Alin Creangă, compania își asumă o viziune orientată spre viitor, bazată pe experiență vastă în industrie și o strategie comună menită să impulsioneze dezvoltarea companiei. Intenționăm să investim în fabrica de producție prin extensia halei cât și dotări suplimentare cu echipamente de înaltă performanță pentru a răspunde evoluției pozitive a pieței de construcții civile și în special cea de infrastructură.” declară Bogdan Doicescu, CEO al Grupului Bog’Art.

Despre Bog’Art Steel

Fondată în 2009, Bog’Art Steel este divizia de producție de produse din oțel-beton, specializată în proiectare și fasonare pentru proiecte de construcții civile și de infrastructură. Compania operează o platformă industrială de 23.000 m² în București, cu o capacitate de producție de peste 4.000 tone/lună, fiind printre producătorii de top din țară după capacitatea de producție.

Produsele realizate includ, pe lângă oțelul beton fasonat, carcase de piloți, carcase de pereți mulați, precum și accesorii pentru construcții, cum ar fi cuplele mecanice. Printre proiectele majore deservite de Bog’Art Steel se regăsesc extinderea aeroporturilor Otopeni, Avram Iancu Cluj-Napoca și Sibiu, linia de metrou M6, autostrăzile Sibiu–Pitești și Craiova–Pitești, precum și diverse centre comerciale și ansambluri rezidențiale de mari dimensiuni.

Mai multe detalii despre expertiza și serviciie Bog’Art Steel sunt disponibile pe site-ul companiei www.bogartsteel.ro.

