Cum își cheltuiesc banii cei mai bogați oameni din lume

Cei bogați devin tot mai bogați — iar când o fac, își cheltuiesc averile cu fast. Cei ultra-bogați, adică persoanele cu o avere de peste 30 de milioane de dolari, au cheltuit anul trecut 290 de miliarde de dolari pe bunuri de lux, potrivit unui nou raport realizat de compania de analiză a averilor Altrata. Estimarea se bazează pe baza lor de date Wealth X și pe informații de la Bain & Company.

Deși reprezintă doar 1% dintre milionarii lumii și doar 0,006% din populația globală, cei ultra-bogați dețin o avere impresionantă: aproape 60 de trilioane de dolari, adică o treime din totalul averii tuturor milionarilor. Printre ei se numără figuri precum Elon Musk sau Larry Ellison, ale căror averi depășesc 100 de miliarde de dolari fiecare.

Așadar, nu este de mirare că și cheltuielile lor sunt proporțional uriașe. În 2024, acest grup restrâns de milionari a fost responsabil pentru 21% din totalul global al cheltuielilor cu bunuri de lux.

Transportul de lux, marea pasiune a super-bogaților

Cea mai mare parte din cheltuielile lor s-a îndreptat către transportul de lux, categorie care a însumat 129,5 miliarde de dolari. Cei foarte bogați au cumpărat mașini de lux în valoare de 100,9 miliarde de dolari, iar alți 28,6 miliarde au fost investiți în avioane private și iahturi.

Potrivit unui raport Bain publicat în ianuarie, vânzările de avioane private și iahturi — domenii dominate aproape exclusiv de ultra-bogați — au crescut cu 13% anul trecut.

Bijuterii, artă, modă și vinuri fine

Pe lângă transport, alți 115,6 miliarde de dolari au fost cheltuiți pe bijuterii, ceasuri, modă, vinuri rare și mobilier de lux, arată analiza Altrata. Categoria dedicată artei a reprezentat singură 19,6 miliarde de dolari.

Pe măsură ce cumpărătorii „aspiraționali” — cei care își permit ocazional produse de lux — au început să cheltuiască mai puțin, mărcile de lux și-au concentrat atenția asupra celor mai bogați clienți.

Casele exclusiviste precum Hermès au continuat să prospere, în timp ce branduri precum Gucci, care au încercat să atragă publicul larg prin colaborări accesibile, au întâmpinat dificultăți.

„A existat o reorientare — poate chiar o corectare excesivă — spre vârful piramidei, segmentul care s-a dovedit mai rezistent în perioadele de turbulență”, a explicat Claudia D’Arpizio, directoarea globală pentru modă și lux la Bain, într-un interviu pentru Business Insider.

Experiențele de lux, noul statut

Cei ultra-bogați nu se limitează însă la bunuri materiale. Potrivit Altrata, în 2024 au cheltuit 25,3 miliarde de dolari pe ospitalitate de lux— de la hoteluri exclusiviste până la vacanțe personalizate.

Tot mai popular devine turismul de wellness, care include sejururi pentru yoga, destinații spa sau călătorii „bazate pe experiență”, cum ar fi safariurile. Această tendință confirmă trecerea spre așa-numita „economie a experiențelor”, despre care vorbește și Bain în studiul său global „Luxury Goods Worldwide Market Study 2025”.

Generozitate… aproape la fel de scumpă ca luxul

Nu toate cheltuielile celor ultra-bogați sunt dedicate luxului. Deși Altrata nu a calculat încă donațiile caritabile din 2024, raportul arată că în 2023, aceștia au oferit 207 miliarde de dolari în scopuri caritabile — aproape la fel de mult cât au cheltuit pe iahturi și ceasuri, scrie Business Insider.

