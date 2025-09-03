9 extravaganțe pe care familiile bogate le consideră normale, dar care îi șochează pe ceilalți

Pentru cei bogați, o marți obișnuită poate însemna decizii care, pentru majoritatea oamenilor, ar conta pentru întreaga viață. Bogăția extremă schimbă complet perspectiva — ceea ce nouă ni se pare extraordinar, pentru ei e pur și simplu normal. Se vede asta în conversații relaxate, când cineva spune „merg la căsuța din Aspen” sau se plânge cât de obositor e să gestioneze mai multe proprietăți. Nu se laudă, ci chiar nu își dau seama că povestesc despre o viață care pare desprinsă dintr-un alt univers.

Această detașare nu e intenționată. Dacă toți prietenii tăi au un iaht, a nu avea unul pare o lipsă. Dacă familia ta zboară cu avion privat, să călătorești la clasa economică se simte ca și cum ai merge cu autobuzul. Nu sunt oameni răi — doar că standardul lor de „normal” e atât de diferit încât nu mai realizează ce șochează restul lumii.

1. Mai multe case complet dotate și cu personal, mereu pregătite

Spun nonșalant că „merg la casă” și trebuie să întrebi: „La care?”. Vila din Hamptons, apartamentul din Aspen, locuința din Londra — toate complet mobilate, curățate săptămânal, cu flori proaspete, frigidere pline. Nu sunt case de vacanță închiriate, ci reședințe „în așteptare”, care consumă bani doar prin simplul fapt că există. Șocant nu e doar faptul că dețin mai multe proprietăți, ci că le întrețin ca și cum cineva ar locui permanent acolo. Doar costurile de întreținere depășesc venitul anual al multor oameni.

2. Achiziții de artă, ca niște postere

„Ah, asta? Am luat-o la licitație luna trecută.” Și arată spre o lucrare care a costat mai mult decât o casă la periferie, agățată în baia de serviciu. Pentru ei, arta originală e doar decorațiune, nu investiție.

Vor cheltui șase cifre pentru ceva care „le vorbește” sau se potrivește cu noua canapea. Piese care cer polițe speciale de asigurare, climatizare și uneori pază dedicată. Dar pentru ei e doar shopping pentru a umple pereții.

3. Zboruri private pentru comoditate, nu pentru ocazii

Pentru un om obișnuit, pierderea unui zbor comercial înseamnă stres, reprogramări, nopți pierdute în aeroport. Pentru ei, înseamnă să-și sune pilotul și să plece când au chef.

Zboară privat ca să evite cozile de la securitate. Costuri de 10.000 $ pe oră li se par rezonabile doar ca să nu piardă două ore prin aeroport, scrie vegout.com.

4. Personal casnic pentru orice

Nu au doar menajeră, ci un manager de reședință care coordonează menajera, bucătarul, șoferul, grădinarul, omul de la piscină și pe cel care administrează personalul celorlalte case. Copiii lor n-au făcut niciodată patul, nu din lene, ci pentru că există cineva angajat special pentru asta.

Există oameni plătiți să organizeze dulapuri, să întrețină pivnița de vinuri sau să gestioneze colecția de artă. Activități pe care majoritatea nici nu le consideră „munci” au profesioniști dedicați.

5. Mașini pe care nu le conduc niciodată

Garajul are douăsprezece mașini, dar cel mai des merg cu șoferul. Nu sunt colecții, ci opțiuni, ca o garderobă: Ferrari pentru zile însorite, Range Rover pentru schi, un Mercedes clasic doar pentru că arată bine.

Șocant e cât de normală li se pare risipa: mașini de milioane, cu asigurări, service și spații climatizate, dar conduse de două ori pe an. Cumpără una nouă pentru că s-au plictisit și o păstrează pe cea veche pentru că „e complicat de vândut”.

6. Costuri educaționale care depășesc salariile multora

Taxă de școlarizare: 60.000 $ pe an pentru fiecare copil. Și asta e doar începutul. Profesori particulari la fiecare materie, consilieri pentru admitere încă din gimnaziu, programe de vară la internate elvețiene, excursii educaționale care costă cât o nuntă.

Când aud de școala publică, par la fel de uimiți ca și cum le-ai spune că îți crești copiii în sălbăticie.

7. Îngrijire medicală fără grija asigurării

Nu verifică dacă medicul „e în rețea”, pentru că nu folosesc asigurări. Plătesc cash pentru orice: de la doctori exclusiviști la tratamente experimentale în Elveția. Au medici care vin acasă, stomatologi care deschid cabinetul duminica doar pentru ei.

Fac RMN complet anual doar „ca să fie siguri”, zboară la specialiști oriunde în lume și privesc turismul medical ca pe acces la cei mai buni, nu la cei mai ieftini.

8. Achiziții spontane de milioane

Cumpără un iaht pentru că e vreme bună, un cal pentru că fiica a zis că i-ar plăcea să călărească, o casă de plajă pentru că hotelul era plin. Nu sunt investiții calculate, ci impulsuri de marți, care costă cât câștigă alții într-o viață.

Și partea șocantă: lipsa totală de anxietate. Fără tabele, fără discuții de familie, fără nopți nedormite.

9. Timpul ca marfă supremă

Cumpără timpul altora în permanență. Nu doar servicii, ci timp efectiv. Plătesc pe cineva să stea la cozi, să facă cumpărături, să le caute hobby-uri. Nu au stat niciodată în așteptare la telefon; asistenta face asta. Nu au montat niciodată mobilă; cineva apare și rezolvă.

Această detașare completă de sarcinile consumatoare de timp le schimbă relația cu viața însăși. Nu pot înțelege de ce ești stresat de drumuri, facturi sau reparații: pentru ei, „cineva” se ocupă.

