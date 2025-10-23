Câți ani din viață îți poate lua lipsa bogăției: "Este șocant și inacceptabil"

Cei mai mulți oameni își doresc același lucru — să fie bogați sau, cel puțin, să ajungă într-un punct al vieții în care să nu mai fie nevoiți să se îngrijoreze constant din cauza banilor. Realitatea este însă că o mare parte dintre oameni trăiesc sub o presiune continuă, copleșiți de stresul financiar, mai ales în contextul economic actual.

Un raport al National Council on Aging (Consiliul Național pentru Îmbătrânire - NCOA) și al LeadingAge LTSS Center de la Universitatea din Massachusetts, Boston, dezvăluie o realitate tulburătoare: lipsa banilor poate afecta direct speranța de viață.

Lipsa averii „taie” aproape un deceniu din viață

Conform studiului, persoanele în vârstă fără economii suficiente trăiesc, în medie, cu aproximativ nouă ani mai puțin decât cele considerate înstărite. Diferența de avere între americanii de peste 60 de ani continuă să crească, iar acest decalaj are efecte evidente asupra sănătății și bunăstării celor cu venituri mici.

„Este șocant și inacceptabil ca, în Statele Unite ale anului 2025, sărăcia să fure aproape un deceniu din viața americanilor în vârstă”, a declarat Ramsey Alwin, președinte și CEO al NCOA.

„Milioane de oameni care au muncit din greu și au respectat regulile mor prematur doar pentru că nu au suficiente resurse financiare. Este un apel la acțiune pentru a schimba politicile și sistemele, astfel încât fiecare persoană — nu doar cei bogați — să se poată bucura de darul longevității.”

Bogăția aduce longevitate

A fi bogat înseamnă, de fapt, a nu fi nevoit să alegi între mâncare, locuință și sănătate. Pentru cei cu venituri mici, în special pentru pensionarii cu venit fix, vizitele la medic și tratamentele devin adesea un lux. Totul — de la alimente sănătoase și vitamine până la medicamente esențiale — ajunge să fie accesibil doar celor cu bani.

Raportul arată că rata mortalității în rândul adulților în vârstă din cele mai sărace 60% gospodării este aproape dublă față de cea a celor din topul de 20% al averii. Cei mai săraci 20% trăiesc, în medie, cu nouă ani mai puțin decât cei mai bogați.

Insecuritate financiară generalizată

Situația este cu atât mai gravă cu cât majoritatea americanilor se confruntă cu o insecuritate financiară extremă. Potrivit Elder Index, peste 19 milioane de gospodării (45%) formate din persoane vârstnice nu au venituri suficiente pentru a acoperi cheltuielile de bază. Iar aproximativ 34 de milioane (80%) nu ar putea face față unui eveniment major de viață — cum ar fi pierderea partenerului, o boală gravă sau nevoia de îngrijire pe termen lung.

Nici milionarii nu se simt bogați

Un studiu realizat de compania financiară Northwestern Mutual a arătat că doar o treime dintre milionarii americani (cei cu cel puțin 1 milion de dolari în active investibile) se consideră cu adevărat „bogați”. Totuși, activele lor le oferă un avantaj clar față de populația generală.

87% dintre persoanele cu avere ridicată cred că sunt pregătite financiar pentru anii de pensie — în timp ce doar 54% dintre ceilalți americani pot spune același lucru.

O realitate paradoxală

Mulți dintre cei bogați își doresc în continuare mai mult, în timp ce milioane de oameni lucrează până la epuizare doar pentru a supraviețui. Această discrepanță ridică o întrebare profundă despre ce înseamnă, de fapt, succesul.

Pentru cei care trăiesc de la un salariu la altul, a fi „bogat” nu înseamnă lux — ci pur și simplu a avea suficient pentru a fi sănătos, confortabil și liber de frica constantă a banilor, scrie yourtango.com.

