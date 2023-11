Fostul ministru de Externe Bogdan Aurescu a fost ales joi, 9 noiembrie, judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU, fiind primul român care îndeplineşte această funcţie.

”Preşedinţii Adunării Generale şi ai Consiliului de Securitate al ONU anunţă că au fost aleşi următorii judecători la Curtea Internaţională de Justiţie (CIJ):

Bogdan-Lucian Aurescu (România), Hilary Charlesworth (Australia), Sarah Hull Cleveland (SUA), Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco (Mexic), Dire Tladi (Africa de Sud)”, este anunţul postat, joi seară, pe canalele oficiale de Twitter ale ONU.

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite i-a acordat lui Bogdan Aurescu 117 voturi, iar Consiliul de Securitate al ONU 9 voturi.

”Onorat să fiu aleas astăzi în calitate de judecător al Curţii Internaţionale de Justiţie a ONU, fiind primul român care îndeplineşte această funcţie”, a scris, la rândul său, Aurescu pe Twitter.

Acesta consideră că ”este un semn de mare apreciere pentru poziţia de principiu a României de a plasa întotdeauna respectarea strictă a dreptului internaţional în centrul politicii sale externe”.

Honored to be elected today as Judge of the UN International Court of Justice @CIJ_ICJ by #UNGA with 117 votes & UN Security Council with 9 votes as the first ever Romanian🇹🇩 to fulfil this function! I thank 🇺🇳UN Member States for their trust in me & in RO School of Int'l Law! pic.twitter.com/hoQxAIgiPB