Acuzat că are un CV foarte stufos, ministrul Bogdan Aurescu reacționează: “Am muncit de mi-a venit rău. Nu am obținut nimic la plezneală”

Dacă mulți miniștri din Guvernul României au fost nevoiți să își mai cosmetizeze CV-ul, pentru a da mai bine, ministrul de externe Bogdan Aurescu a fost acuzat că a făcut prea multe lucruri deodată.

Într-un editorial din Libertatea, Valeriu Nicolae a scris că “În 1996, la 23 de ani, domnul Aurescu făcea două facultăți (își dădea licența în Drept și era în primul an la Istorie), făcea un masterat la Institutul Franco-Român de Drept, devenea membru al Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale și era angajat la Ministerul Afacerilor Externe, demonstrând o capabilitate de a jongla cu diferite subiecte cu mult peste normal și la limita imposturii”.

Valeriu Nicolae mai afirmă că și ulterior Bogdan Aurescu "a avut puterea" de a ocupa mai multe poziții: “Nu îi pun la îndoială competența domnului Aurescu, ci doar coloana vertebrală și apetitul, cred eu exagerat, pentru cumul de funcții”.

Bogdan Aurescu a răspuns afirmațiilor lui Valeriu Nicolae, într-o emisiune la Radio Guerrilla:

“Lucrurile stau în felul următor: practic, eu sunt workaholic. Adică toată lumea care lucrează cu mine ştie chestia asta, şi asta am învăţat-o de când eram ceva mai mic - eu am făcut şi Dreptul şi Istoria în acelaşi timp şi mi-aduc aminte că eram student şi dădeam examenele la sesiunea de la Drept în iarnă, era în februarie, după care în martie începea sesiunea de la Istorie şi colegii mei se distrau şi se duceau prin cluburi, dar eu mă duceam să dau încă două-trei examene, după care mă duceam în iunie și dădeam sesiunea de la Drept, unde era grosul examenelor, după aia mă duceam în august, când erau restanţele la Istorie, ca să dau restul de patru-cinci examene, care erau puse în două-trei zile, cum se puneau restanţele toate odată, la grămadă.

Ads

Eu întotdeauna am muncit așa. Și când am venit în primul mandat de ministru în 2014 le-am spus colegilor din minister: eu vă dau o veste bună și una proastă. Vestea bună este că eu nu o să vă cer niciodată mai mult decât îmi cer mie și vestea proastă este că mie îmi cer foarte mult. Adică, eu chiar muncesc, muncesc de dimineață până seara. Și ieri am stat la minister de la... de fapt, am început de acasă să lucrez pe la 8:30 și am terminat lucrul tot pe la 8:30 seara. Am lucrat dosarele pentru vizita Prim-ministrului la Bruxelles, care începe astăzi și se desfășoară și mâine. Eu lucrez punctaje, eu lucrez discursuri”, susține Aurescu.

Despre CV-ul stufos:

"Lucrez în weekend întotdeauna. Din păcate, și sâmbăta și duminica lucrez non-stop. De fapt, singurul cumul de funcții real, pentru că e o malițiozitate acolo în analiza respectivă...

Eu vreau să vă spun că singurul cumul de funcții pe care îl am în mod real este, pe de o parte, Ministerul de Externe sau activitatea diplomatică și, pe de altă parte, cea didactică, iar CV-ul meu este un CV muncit. Pot să vă asigur că fiecare cuvânt și virgulă de acolo corespund unei munci pe care eu am făcut-o și am muncit, cum să spun, de mi-a venit rău. Niciodată nu mi-a ieșit ceva decât prin muncă. Nu am reușit să obțin nimic la plezneală, adică prin noroc".

Despre relația cu Adrian Năstase

"Bun, acolo a fost o altă poveste. Eu îmi doream foarte mult să predau în facultate și să-mi fac un doctorat în domeniul acesta, al dreptului internațional. Mie mi-a plăcut dreptul internațional încă din anul II de facultate, când l-am făcut. Existau doi profesori care puteau să ia doctorate și la momentul acela era doamna Beșteliu, cu care eu am făcut drept internațional în anul II, și era profesorul Năstase.

Doamna Beșteliu nu avea locuri și nu avea loc nici pentru un asistent suplimentar. Și atunci m-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la directorul general de la Minister, directorul pentru afaceri juridice, care mi-a spus că Profesorul Năstase își caută un asistent. Și atunci m-am văzut cu Profesorul Năstase și am acceptat să fiu asistentul lui. Pe urmă, am avut și lucrarea de doctorat, pentru că era singurul la care puteam să îmi dau doctoratul în domeniul acesta.

Deci cooperarea noastră a fost o cooperare academică, s-a păstrat în acest registru. Acum, ceea ce este amuzant la analiza asta cu CV-urile: eu înțeleg și e foarte bine ca cineva să se uite imparțial și să vadă dacă oamenii aceștia politici sau cei care sunt în funcții publice sunt în regulă sau nu sunt în regulă, că, uite, tot apar lucruri".

Ads