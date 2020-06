Ambasadorul rus, convocat la MAE in legatura cu declaratiile purtatorului de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova privind Strategia Nationala de Aparare a Romaniei

Ce a declarat Maria Zaharova

Secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculaescu i-a transmis ambasadorului rus ca mentionarea Federatiei Ruse in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei nu ar trebui sa constituie un motiv de surprindere, acesta fiind efectul comportamentului cunoscut al partii ruse in regiune din ultimii ani."In contextul declaratiilor de ieri, 11 iunie 2020, ale purtatorului de cuvant al MAE rus in legatura cu Strategia Nationala de Aparare a Romaniei, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a dispus ca ambasadorul Federatiei Ruse in Romania, Valery Kuzmin, sa fie convocat astazi, 12 iunie 2020, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, unde a avut loc o discutie la nivel de secretar de stat.Cu acest prilej, secretarul de stat pentru afaceri strategice Dan Neculaescu a comunicat ambasadorului Kuzmin faptul ca mentionarea Federatiei Ruse in Strategia Nationala de Aparare a Romaniei nu ar trebui sa constituie un motiv de surprindere, acesta fiind efectul comportamentului cunoscut al partii ruse in regiune din ultimii ani. Acest comportament este evaluat ca destabilizator, inclusiv in cadrul pozitiilor comune adoptate la nivelul NATO si Uniunii Europene", transmite MAE.Secretarul de stat a aratat ca ar fi apreciat ca preocuparea purtatorului de cuvant al MAE rus pentru stabilitatea regionala la Marea Neagra sa fie insotita si de o evaluare corecta a masurilor cu caracter strict defensiv decise la nivel aliat, acestea fiind adoptate de catre NATO tocmai ca urmare a conduitei mentionate a Federatiei Ruse."Partea romana a precizat ca Noua Strategie Nationala de Aparare reflecta statutul Romaniei de stat membru al NATO si al Uniunii Europene, angajat ferm in sensul consolidarii democratiei, stabilitatii, pacii si securitatii internationale, in conformitate cu sistemul international bazat pe norme. Din acest punct de vedere, documentul programatic este expresia politicii predictibile a Romaniei de atasament fata de valorile euro-atlantice si dreptul international", indica MAE.MAE reafirma, in acest context, ca un dialog pragmatic, bazat pe respect reciproc, poate avea loc in conditiile in care partea rusa manifesta un angajament real in acest sens.Purtatoarea de cuvant al diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a declarat joi intr-o conferinta de presa, ca noua strategie de aparare a Romaniei prezinta Rusia "in sectiunea amenintari" si a reiterat ca Occidentalii arunca vina in mod gratuit asupra Moscovei, conform Hotnews.Zaharova a afirmat ca plasarea Rusiei in randul surselor de probleme globale nu este un lucru nou pentru Moscova."Vedem ca Bucurestiul a inceput sa plagieze si asta arata ca politicienii romani nu sunt capabili sa gandeasca independent", a acuzat Zaharova, adaugand ca in acest fel "Romania contribuie la cresterea tensiunilor si a instabilitatii in regiune" si este pregatita "sa serveasca alte scheme de confruntare impotriva Rusiei pe seama propriilor lor interese".In noua Strategie Nationala de Aparare a Tarii pentru 2020-2024 adoptata de CSAT si trimisa de Klaus Iohannis Parlamentului, se afirma ca "Actiunile constante ale Federatiei Ruse de consolidare a propriilor capabilitati militare ofensive in Marea Neagra de creare a unui sistem de interdictie regionala, restrictionarea accesului care sa asigure controlul asupra bazinului pontic, contrabalansarea actiunilor de dezvoltare a capabilitatilor militare aliate pe flancul estic al NATO reclama o postura nationala de aparare consolidata si continuarea atitudinii active a Romaniei in scopul consolidarii posturii aliate de descurajare si aparare in regiune".