Reactie a ministrului Aurescu la prezenta militara a Rusiei in regiune: "Marea Neagra e partial si un 'lac' NATO. Nu ne simtim amenintati"

El a participat la EPC Talks Geopolitics, dezbatere organizata online. In acest context, a vorbit despre rolul tarii noastre pe flancul estic al NATO.Intrebat daca Romania se simte amenintata de prezenta militara sporita a Federatiei Ruse in regiune, Aurescu a raspuns: "Nu ne simtim amenintati. Romania este aliat NATO, face parte din Alianta - cea mai de succes si cea mai puternica alianta militara din istorie -, nu ne simtim amenintati, dar, in acelasi timp, suntem ingrijorati cand vedem o dislocare masiva de militari, o asemenea demonstratie de forta militara in regiune. Nu putem sa nu ne intrebam care este motivul pentru acest lucru, ce tip de ingrijorare vrea sa transmita Rusia catre noi, in calitate de aliati NATO din regiune".Ministrul a fost intrebat si "ce ar putea NATO sa faca pentru a impiedica Rusia sa transforme Marea Neagra intr-un 'lac rusesc'"."Datorita aliatilor NATO, Marea Neagra e partial si un "lac" NATO. Nu putem renunta la a fi prezenti in regiune ca membri ai Aliantei si cred ca este important sa continuam sa ne promovam valorile in regiune", a spus seful diplomatiei romane.El a apreciat ca "este important ca NATO sa continue apararea si descurajarea in aceasta zona si ca, in acelasi timp, conflictele prelungite din zona reprezinta o amenintare la securitatea regionala si nu numai". Totodata, a aratat ca tara noastra isi doreste "mai multi aliati in brigada multinationala din Romania"."Avem Polonia, forte ale unor tari aliate - Portugalia, Italia si altele -, dar avem nevoie de o prezenta mai mare pe teren (...). In ultimii ani am vazut ca a crescut prezenta navala in Marea Neagra si mai multe nave NATO vin si organizam exercitii comune, in limitele prevazute", a punctat el.Mai mult, a vorbit de nevoia de coeziune pe Flancul estic al Aliantei. "Este necesar si trebuie sa facem mai multe eforturi in privinta coeziunii Flancului estic. Este clar ca Rusia vede Flancul estic ca pe un tot unitar. Si noi trebuie sa vedem lucrurile astfel", a punctat Aurescu.In context, a vorbit de prezenta militara aliata in tara noastra. "Daca avem o rotatie constanta si o prezenta NATO multiplicata in Marea Neagra - si am vazut asa ceva in anii trecuti -, cred ca putem spune ca exista o prezenta navala relevanta a NATO in aceasta regiune.Nu inseamna ca nu trebuie sa facem mai mult si cred ca este important ca, in cadrul Summitului NATO, in cadrul discutiilor in care vom negocia viitorul concept strategic NATO, consolidarea componentelor de descurajare si aparare pe Flancul estic, inclusiv in Marea Neagra si in partea de sud a Flancului, ar fi un lucru foarte relevant pentru Romania si pentru regiune, dar si pentru NATO in ansamblul sau", a evidentiat el.Astfel, a subliniat ca "securitatea din zona Marii Negre este parte integranta a securitatii NATO". In opinia ministrului de Externe, proiectele Rail-2-Sea si Via Carpatia "nu sunt necesare doar pentru dezvoltarea economica a regiunii, ci si in ceea ce priveste mobilitatea militara"."Nu credem ca nivelul mobilitatii militare este unul satisfacator. De aceea, proiecte ce conecteaza partea de nord cu cea de sud a Flancului estic, ce coincid cu partea de nord si sud a regiunii din Initiativa celor Trei Mari sunt foarte importante. Avem nevoie de asemenea proiecte", a afirmat Bogdan Aurescu