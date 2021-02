Bogdan Aurescu, despre criza romanilor blocati in aeroportul din Cancun: A existat o alerta de securitate cu caracter general, pe baza cetateniei romane

Cinci romani din grupul din Cancun aveau alerte individuale

MAE : Aproape toti romanii blocati pe aeroportul din Cancun au putut intra in Mexic

"A fost o perioada complicata, de demersuri diplomatice intense. Ma bucur ca am reusit sa rezolvam aceasta situatie complicata si intr-adevar, discutia de aseara a fost hotaratoare pentru a obtine solutionarea. (...) Cea mai delicata, aici, a fost existenta unei alerte de securitate cu caracter general, pe baza cetateniei romane. Ori astfel de alerte de securitate cu caracter general sunt contrare practicii internationale si asta este un apel pe care i l-am precizat foarte clar omologului meu mexican", a declarat Bogdan Aurescu la Digi24, joi seara.Aurescu a mai precizat ca aceasta situatie a decredibilizat Mexicul ca destinatie turistica."Intr-un final autoritatile mexicane au hotarat ca este o problema complicata care poate sa afecteze grav relatia bilaterala. Aceasta situatie a a afectat credibilitatea Mexicului ca destinatie de calatorie pentru turism, in orice caz pentru cetatenii romani. Dupa ce aceasta alerta cu caracter general a fost anulata, de aici inainte, toate procesarile de cetateni romani care ajung in Mexic, se vor face individual. Daca exista probleme, sa spunem persoane certate cu legea, cum stim ca au mai fost, ele vor fi tratate individual", a declarat ministrul de Externe.Intrebat de ce a fost generata aceasta alerta de securitate pentru cetatenii romani, Aurescu a declarat ca nu a primit detalii concrete, dar ca stie ca cinci romani din grupul blocat pe aeroportul din Cancun aveau alerte individuale "Nu am avut detalii concrete. Din informatiile pe care le avem, ceea ce stim este ca e vorba de o alerta de securitate care se refera la eforturile autoritatilor mexicane de combatere a crimei organizate transfrontaliere. Din grupul acesta de cetateni care erau inca pe aeroport si asteptau returnarea in tara, ei au intrat toti, cu exceptia a cinci persoane pentru care intr-adevar existau niste alerte individuale. Respectivele persoane sunt in curs de a reveni in tara, maine ar trebui sa ajunga cu avioane de linie care fac curse catre Cancun", a mai declarat Aurescu.Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi, 4 februarie, ca autoritatile mexicane au remediat in regim de urgenta situatia cetatenilor romani blocati pe aeroportul international din Cancun . Cei aflati pe aeroport au fost lasati sa intre in Mexic, in afara de cinci persoane pe numele carora erau alerte de securitate individuale."Ca rezultat al convorbirii telefonice din seara zilei de 3 februarie a.c. a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu cu omologul sau mexican, autoritatile mexicane au remediat, in regim de urgenta, situatia cetatenilor romani blocati pe aeroportul international din Cancun. De asemenea, ministrul mexican al afacerilor externe a transmis omologului roman, in numele Guvernului tarii sale, regrete pentru impactul negativ produs de actiunile autoritatilor mexicane", a transmis MAE, intr-un comunicat de presa.