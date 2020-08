Bogdan Aurescu: "Romania va aloca 100.000 de euro pentru societatea civila si libertatea presei din Belarus"

On #Belarus #EU mustn't tolerate abuses such as recent detainment of representatives of Coord Council of opposition. Tomorrow @ #Gymnich in Berlin I'll renew t/call 4 sanctions. RO MFA is in t/process of allotting 100 000 Euros in support 4 civil society & independent media of 🇧🇾 - Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) August 26, 2020

Intalnire cu sefii diplomatiilor din UE

Se discuta si situatia din Orientul Mijlociu

"UE nu trebuie sa tolereze abuzurile din Belarus cum ar fi recentele arestari ale reprezentantilor Consiliului Opozitiei. Maine, la Gymnich, in Berlin voi readuce in discutie apelul la sanctiuni. Ministerul de Externe al Romaniei este in curs de alocare a 100.000 de euro pentru a sprijini societatea civila si independenta presei din Belarus", a transmis Bogdan Aurescu pe Twitter, miercuri seara.Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, joi si vineri, la reuniunea informala in format Gymnich a sefilor diplomatiilor din Uniunea Europeana ce are loc la Berlin, printre temele de discutie aflandu-se situatia din Belarus si tensiunile din Mediterana de Est, anunta Agerpres. Potrivit unui comunicat MAE , agenda discutiilor este ampla, fiind centrata pe dosare importante de politica externa a UE si, totodata, determinata de evolutiile recente din vecinatate. In cadrul sesiunilor de lucru, vor fi abordate situatia din Belarus, relatiile UE-Turcia, inclusiv in contextul tensiunilor din Mediterana de Est, si relatiile UE-Rusia. De asemenea, ministrii vor avea discutii pe tema impactului geopolitic al pandemiei de COVID-19 la nivel global prin raportare la rolul UE in plan international.Evolutiile din Belarus au determinat o reactie rapida la nivelul UE, iar discutiile ministrilor de Externe europeni in format Gymnich "vor asigura continuarea dezbaterilor de la reuniunea extraordinara a Consiliului Afaceri Externe din 14 august 2020 si din cadrul Consiliului European extraordinar din 19 august 2020. Ministrii se vor concentra in special pe masurile UE de sprijin pentru societatea civila si cetatenii din Belarus, respectiv impunerea de sanctiuni, arata ministerul roman de Externe", arata sursa citata.De asemenea, ministrii vor avea un schimb de opinii cu privire la relatiile UE-Turcia, in contextul mentinerii tensiunilor in Mediterana de Est, pentru a identifica solutii de depasire a blocajului actual si de a reflecta asupra viitorului relatiilor UE cu acest partener strategic. Ministrul Bogdan Aurescu va reitera importanta solidaritatii europene si necesitatea identificarii de solutii prin mijloace exclusiv pasnice si a angajarii partilor in negocieri pe baza intereselor lor legitime, cu respectarea dreptului international, precizeaza MAE.Conform sursei citate, relatiile UE-Rusia vor fi discutate din perspectiva obiectivelor Uniunii Europene, precum si a modului in care Moscova isi respecta angajamentele internationale. Serviciul European de Actiune Externa (SEAE) si statele membre UE vor evalua, in acest scop, rezultatele actiunilor Uniunii de pana in prezent, precum si modalitati de ameliorare pe viitor.Referitor la impactul pandemiei de COVID-19, ministrii vor incerca, impreuna cu SEAE, sa identifice provocarile geopolitice pentru urmatorii ani, in conditiile in care aceasta a avut ca efect provocarea si respectiv accelerarea unor tendinte la nivel global, cu impact asupra multilateralismului si a altor parametri ai relatiilor internationale, se mai arata in comunicat."Se va pune accentul pe modul in care UE isi va putea proteja si consolida interesele si influenta in plan extern. Ministrul Bogdan Aurescu va sublinia importanta masurarii exacte a impactului acestor tendinte asupra rolului si posturii globale a UE, identificarea celor care sunt favorabile si, respectiv, contrare intereselor si obiectivelor Uniunii, in vederea stabilirii masurilor concrete pe care UE trebuie sa le ia pentru apararea intereselor si realizarea obiectivelor sale in vecinatate si in plan global", a indicat MAE.Inainte de reuniunea Gymnich, va avea loc un dejun de lucru, care il are ca invitat pe ministrul Afacerilor Externe al Israelului, Gabriel Ashkenazi, pentru a discuta cele mai recente evolutii din regiune, perspectivele Procesului de Pace din Orientul Mijlociu si relatiile UE-Israel.Ministrul Bogdan Aurescu va reitera pozitia Romaniei potrivit careia singura optiune viabila pentru Procesul de Pace este solutia celor doua state, la care partile pot ajunge doar prin angajarea in negocieri directe, cu respectarea dreptului international, si va sustine consolidarea relatiei si dialogului UE-Israel.