Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, convorbire telefonica cu omologul israelian privind Orientul Mijlociu si sedinta comuna de Guvern

Potrivit unui comunicat de presa al MAE , cei doi ministri au evaluat stadiul pregatirilor pentru organizarea anul viitor a unei noi sesiuni comune intre cele doua Guverne, respectiv stadiul infiintarii grupului de lucru la nivel de experti convenit, care sa lucreze inclusiv in pregatirea pe fond a sedintei in domenii predilecte de interes reciproc, precum agricultura, managementul apelor, IT, securitate cibernetica si inteligenta artificiala, pentru identificarea de proiecte concrete de cooperare.Discutia a prilejuit un nou schimb de opinii cu privire la subiectele de interes comun din regiune, cu accent pe stadiul Procesului de Pace din Orientul Mijlociu.In acest context, Bogdan Aurescu a reiterat aprecierea partii romane pentru anuntul privind normalizarea relatiilor dintre Regatul Bahrain si Statul Israel, precum si rolul relevant al Statelor Unite ale Americii in acest proces . De asemenea, el si-a exprimat increderea ca normalizarea relatiilor dintre Regatul Bahrain si Statul Israel, alaturi de anuntul similar din luna august privind normalizarea relatiilor dintre Statul Israel si Emiratele Arabe Unite, va putea contribui la stabilitatea si securitatea Orientului Mijlociu.MAE a precizat ca ministrul Aurescu a reiterat sustinerea Romaniei pentru o rezolvare durabila si cuprinzatoare a conflictului israeliano-palestinian. "Dupa cum este cunoscut, Romania sustine aceasta reglementare a diferendului mentionat in baza dreptului international si a solutiei celor doua state, Israel si Palestina, care sa convietuiasca unul langa altul, in pace si securitate, aceasta fiind singura optiune viabila care raspunde aspiratiilor ambelor parti", a indicat sursa citata.Conform MAE, ministrul de Externe a aratat ca Romania va continua sa sustina, in mod concret, asa cum a mentionat in discutiile avute in cadrul vizitei din 2-3 septembrie atat la Ierusalim si Tel Aviv, cat si la Ramallah, angajarea celor doua parti intr-un dialog constructiv, in vederea reluarii negocierilor directe, in vederea identificarii unei solutii durabile.Ministrul israelian de Externe Gabi Ashkenazi si-a reconfirmat aprecierea pentru pozitia si contributia Romaniei pe acest dosar, a aratat MAE.