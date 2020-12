Reactia MAE la scandalul de rasism din fotbal al carui protagonist este un roman

Reprezentantii MAE condamna atitudinile rasiste printr-o postare facuta pe pagina oficiala de Facebook a institutiei. Acestia au publicat o imagine care poarta inscriptia "No to racism. Respect" (Nu rasismului. Respect).Este vorba despre aceeasi postare a clubului Istanbul BB, de marti seara, de dupa incidentul al carui protagonist a fost Sebastian Coltescu.Meciul PSG-Istanbul BB, din etapa a VI-a, ultima, a Grupei H a Ligii Campionilor, arbitrat de romani, a fost intrerupt, in minutul 16, la scorul de 0-0. Turcii au parasit terenul dupa ce arbitrul de rezerva Sebastian Coltescu a folosit cuvantul "negru" la adresa unei persoane din staff-ul echipei din Istanbul.Oaspetii au protestat deseori la deciziile arbitrului de centru Ovidiu Hategan , iar Sebastian Coltescu l-a atentionat pe central ca o persoana din staff-ul echipei turce trebuie sanctionata. Coltescu a folosit cuvantul "negru" indicandu-i centralului Hategan acea persoana.