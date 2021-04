Ministrii de externe din Romania si Iordania au semnat tratatul privind extradarea. Ce acord a parafat Raed Arafat

Temele centrale ale convorbirilor fiind stadiul si perspectivele de dezvoltare a relatiilor bilaterale, precum si evaluarea posibilitatilor de aprofundare a cooperarii la nivel international, inclusiv din perspectiva relatiei UE-Iordania si NATO -Iordania.Conform unui comunicat al MAE roman, cu ocazia intrevederii, cei doi ministri au semnat Tratatul intre Romania si Iordania privind extradarea, precum si Memorandumul de Intelegere privind cooperarea intre Ministerul Justitiei din Romania si Ministerul Justitiei din Regatul Hasemit al Iordaniei.De asemenea, a fost semnat, in prezenta celor doi ministri, de catre secretarul de stat in MAI Raed Arafat si omologul sau iordanian , Acordul intre Guvernul Romaniei si Guvernul Regatului Hasemit al Iordaniei privind cooperarea in domeniul prevenirii, limitarii si inlaturarii efectelor dezastrelor, a informat duminica un comunicat al MAE.Ministrul Bogdan Aurescu a transmis felicitarile Romaniei pentru aniversarea in acest an a centenarului existentei statului iordanian si a subliniat ca stabilitatea si securitatea Regatului Hasemit sunt esentiale pentru Orientul Mijlociu.Cei doi ministri au evidentiat astfel potentialul de dezvoltare si aprofundare a colaborarii bilaterale in sectoare precum agricultura, constructiile, energia, apararea, sectorul IT si au abordat modalitatile de crestere a volumului schimburilor economice si a investitiilor, relateaza comunicatul MAE.Ministrul Bogdan Aurescu a aratat ca Regatul Hasemit reprezinta o piata de desfacere strategica a Romaniei in Orientul Mijlociu si a apreciat valoarea in crestere a schimburilor comerciale din 2020, care - in ciuda contextului pandemic - au insumat circa 300 de milioane de dolari, cu aproximativ 16% mai mult fata de anul precedent, si a exprimat dezideratul de a fi continuat trendul crescator.Ministrul Aurescu a apreciat si parteneriatul strans dintre Romania si Regatul Hasemit al Iordaniei in domeniul educatiei, care joaca un rol important in consolidarea legaturilor dintre cele doua tari. Cu peste 13.000 de absolventi iordanieni ai universitatilor din Romania, ministrul Aurescu si-a exprimat satisfactia pentru faptul ca multi dintre acestia ocupa in prezent pozitii de conducere in administratia publica iordaniana, fiind o dovada a valorii cooperarii in domeniul universitar.Totodata, ministrul Bogdan Aurescu a reiterat deschiderea tarii noastre de a sprijini in continuare Regatul Hasemit al Iordaniei pentru dezvoltarea parteneriatului cu Uniunea Europeana, Romania fiind un sustinator constant al Regatului Hasemit in cadrul UE. Dialogul privind agenda internationala a permis demnitarilor roman si iordanian sa realizeze un schimb de opinii cu privire la evolutiile regionale recente, cu accent pe Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, situatia din Irak si situatia din Siria , potrivit MAE.In ceea ce priveste Procesul de Pace in Orientul Mijlociu, ministrul Aurescu a reiterat pozitia traditionala a Romaniei pentru solutia celor doua state, Israel si Palestina , care sa coexiste in pace si securitate, si a subliniat necesitatea dialogului direct intre parti si a intensificarii eforturilor pentru masuri concrete de crestere a increderii intre parti. Totodata, seful diplomatiei romane a exprimat apreciere pentru rolul jucat de Regatul Hasemit in acest dosar si a exprimat sustinerea pentru orice initiativa si evolutie pozitiva in directia deblocarii Procesului de Pace, evidentiaza comunicatul MAE.Ministrul Bogdan Aurescu a adresat omologului iordanian invitatia de e efectua o noua vizita in Romania, invitatie acceptata cu placere de catre acesta, mai mentioneaza comunicatul transmis de catre Ministerul Afacerilor Externe.