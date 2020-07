Ambasadorul Adrian Zuckerman: Statele Unite se angajeaza sa continue sa sprijine Romania in plan economic, militar si sa consolideze relatia bilaterala

Diplomatul SUA a declatrat ca "Statele Unite se angajeaza sa continue sa sprijine Romania in plan economic, militar si sa consolideze relatia bilaterala, astfel incat Romania sa devina o tara vibranta economic, fara grija integritatii granitelor sale".Ambasadorul SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman s-a intalnit cu ministrul roman as Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, cei doi discutand despre de probleme cu care se confrunta in prezent Romania si Statele Unite, inclusiv securitatea nationala, politica energetica si influenta maligna, anunta Ambasada SUA la Bucuresti ntr-o informare data publicitatii sambata."Ambasadorul a subliniat ca este important ca << Romania si Statele Unite sa avanseze impreuna, pe aceeasi cale >>, in ceea ce priveste aceste subiecte si alte aspecte importante.Ambasadorul l-a informat, de asemenea, pe ministrul de externe cu privire la activitatile nefaste ale guvernului comunist chinez, care au dus la decizia Guvernului Statelor Unite de a inchide consulatul chinez de la Houston, din Texas."Guvernul comunist chinez a efectuat - si i-a incurajat pe altii sa faca acest lucru - transfer ilegal de proprietate intelectuala in diverse sectoare, inclusiv tehnologie, biotehnologie si cercetare medicala. Conduita maligna a inclus si hacking. Consulatul chinez de la Houston a servit ca centru pentru multe dintre aceste activitati ilegale", precizeaza Ambasada SUA.Ambasadorul american si ministrul roman de externe au participat si la o videoconferinta cu administratorii fondurilor pentru Initiativa celor Trei Mari, prin care se vor investi miliarde de dolari in proiecte de infrastructura transfrontaliera care vor aduce beneficii tuturor tarilor membre."Proiectele internationale care vor fi intreprinse in cadrul Initiativei celor Trei Mari vor imbunatati mult economiile fiecarui stat membru si a regiunii in ansamblu", a transmis Adrian Zuckerman.Acesta a subliniat, de asemenea, ca "Statele Unite se angajeaza sa continue sa sprijine Romania in plan economic, militar si sa consolideze relatia bilaterala, astfel incat Romania sa devina o tara vibranta economic, fara grija integritatii granitelor sale", precizeaza sursa citata.