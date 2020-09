Aurescu a discutat cu ministrul de externe maghiar despre restrictiile de calatorie impuse de Ungaria

"In cadrul discutiilor cu omologul ungar, am abordat si aspecte legate de restrictiile introduse la frontierele interne ale Uniunii Europene, pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19 si am apreciat decizia partii ungare de a permite, in contextul masurilor adoptate incepand cu 1 septembrie, tranzitarea teritoriului Ungariei de catre cetatenii romani care se deplaseaza spre diverse state vest europene sau care revin in Romania, precum si decizia de a permite in continuare circulatia lucratorilor transfrontalieri. Speram ca relaxarea de catre partea ungara a restrictiilor de calatorie va avea loc cat mai curand posibil. Am discutat, de altfel, acest aspect cu domnul ministru Szijjarto, data fiind vecinatatea nemijlocita si densitatea contactelor interumane dintre tarile noastre, ca buni vecini", a afirmat ministrul Aurescu.Seful diplomatiei a mentionat ca "Romania isi doreste, in modul cel mai sincer, o abordare pozitiva a relatiei cu Ungaria, care sa se traduca prin cooperare si rezultate concrete"."In cadrul vizitei efectuate la Bucuresti, pe 26 mai, de catre colegul meu Peter Szijjarto, am discutat si am convenit o serie de aspecte necesare pentru intrarea intr-o etapa decisiv constructiva a dialogului politic romano-ungar. Si astazi am avut placerea sa constat ca exista progrese in acest sens. Am vorbit si convenit accelerarea procesului de creare a unei Camere de Comert romano-ungare pe care sa o activam, sa devina functionala cat mai repede, pana la finalul acestui an.De asemenea, am discutat despre organizarea unei noi sesiuni a Comisiei Economice Mixte, care sa aiba loc la Budapesta in toamna acestui an. Totodata, asteptam in continuare rezultate concrete cu privire la celelalte aspecte pe care le-am discutat si convenit in timpul vizitei din mai, de la Bucuresti, si anume, negocierea si semnarea unui acord cu privire la stabilirea cadrului general privind finantarile acordate de la bugetul de stat ungar pentru proiecte desfasurate in Romania si semnarea Protocolului Comisiei mixte de specialitate romano-ungare de colaborare in domeniul minoritatilor", a spus ministrul Aurescu.Cititi si: