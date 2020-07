Aurescu l-a primit pe ambasadorul Canadei, in vizita de ramas-bun la incheierea misiunii in Romania

Seful diplomatiei romane a transmis felicitari ambasadorului canadian pentru un mandat in timpul caruia relatia bilaterala a devenit "mai stransa si mai dinamica, prin consolidarea dialogului politic si prin extinderea cooperarii sectoriale", informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe ( MAE ).Aurescu a mentionat, in acest sens, ridicarea vizelor pentru cetatenii romani care calatoresc in Canada, incepand cu 1 decembrie 2017, cooperarea politico-militara si de securitate in cadrul NATO, in special in zona Marii Negre, precum si cooperarea dintre Romania si Canada la nivel multilateral.La randul sau, ambasadorul Kevin Hamilton a exprimat satisfactia pentru evolutiile pozitive inregistrate in plan bilateral pe durata misiunii sale la Bucuresti, mentionand, intre altele, excelenta colaborare in gestionarea ridicarii vizelor pentru cetatenii romani, dar si cooperarea in cadrul ONU, cu accent pe asigurarea succesului misiunii din Mali (MINUSMA), la care Romania participa cu un detasament de patru elicoptere pentru misiuni de evacuare medicala, transport de trupe si materiale, patrulare si observare aeriana, preluand misiunea de la un contingent canadian.Totodata, ambasadorul canadian a mentionat aprecierea deosebita pentru cooperarea romano-canadiana in materie de securitate, in contextul consolidarii posturii NATO, prin crearea unei traditii de participare a aviatiei militare canadiene la misiunea de politie aeriana in Romania, dar si prin alte masuri de consolidare a prezentei aliate pe Flancul Estic.