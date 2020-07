Aurescu: "Opt state din UE au introdus masuri de restrictionare pentru romani. Nu exista un standard omologat"

Acesta a dat ca exemplu Lituania, care recomanda autoizolarea pentru 14 zile sau Slovacia care cere un test negativ pentru a permite intrarea in tara, apoi o perioada de cinci zile de autoizolare, iar apoi trebuie facut inca un test care daca este negativ permite calatoria prin tara. Aurescu a mai spus ca nu au fost multi cetateni romani cu probleme in strainatate care au cerut asistenta consulara si au fost cazuri cand misiunile diplomatice s-au autosesizat.Bogdan Aurescu a declarat, miercuri seara, la Digi 24 ca nu exista un standard omologat la nivelul Uniunii Europene pentru cetatenii romani care vor sa calatoreasca in diverse tari."Sunt opt state din UE care au introdus deja masuri de restrictionare de diverse forme, inclusiv cu obligativitate de autoizolare. Sunt variatiuni de la stat la stat, nu exista un standard omologat. Sunt state care impun aceasta obligatie de autoizolare, sunt state cum este Lituania, de exemplu, care recomanda autoizolarea, 14 zile sau Slovacia care spune puteti intra pe teritoriul Slovaciei daca prezentati un test negativ facut in ultimele patru zile, stati cinci zile in autoizolare, la finalul celor cinci zile mai faceti un test care daca este negativ puteti calatori liber prin Slovacia sau cazul Maltei care interzice complet in momentul asta intrarea cetatenilor romani pe teritoriul sau. E greu de anticipat daca vor mai fi si alte situatii, daca vor fi si alte state care vor introduce Romania pe o astfel de lista, totul depinde de evolutia epidemiologica din Romania", a anuntat Aurescu.El s-a referit si la situatia muncitorilor romani din strainatate, spunand ca nu au fost multe cereri de asistenta consulara, fiind cazuri cand misiunile diplomatice s-au autosesizat."Din pacate, situatia celor care solicita asistenta consulara nu este atat de numeroasa, nu avem atat de multe solicitari de asistenta consulara. Pentru noi este foarte important ca cetatenii romani care se afla intr-o situatie de dificultate, indiferent de ipoteza in care se afla, inclusiv din aceasta categorie, sa ceara misiunii diplomatice, oficiului consular, sprijinul. De foarte multe ori misiunile noastre diplomatice s-au autosesizat, au vazut informari in presa sau au primit informatii pe alte canale si au abordat autoritatile locale, regionale, centrale, au intrat in legatura cu asociatii profesionale, au vizitat fermele sau locatiile unde s-au intamplat astfel de situatii si au facut tot felul de demersuri pentru a clarifica situatia, pentru a obtine un regim de control mai strict, uneori chiar si pentru a inchide spatii de cazare necorespunzatoare asa cum s-a intamplat in Austria intr-un caz", a mai declarat ministrul Afacerilor Externe.