Ministrul Aurescu, despre expulzarea unui diplomat roman din Rusia: "Nu este nimic special in aceasta decizie. Se practica uneori intre state un astfel de raspuns"

"Nu este nimic special in aceasta decizie, de altfel noi am anticipat un astfel de raspuns al partii ruse. Este o masura luata in defensiva ca reactie la masura pe care noi am aluat-o in 26 aprilie", a declarat, marti seara, la TVR; Bogda Aurescu, referindu-se la expulzarea unui diplomat roman din Rusia. Aurescu a explicat ca "se practica uneori intre state un astfel de raspuns" . Un angajat al Ambasadei Romaniei in Rusia a fost declarat persona non grata in replica la expulzarea unui diplomat rus de la Bucuresti Angajatul ambasadei romane are termen 72 de ore pentru a parasi teritoriul Federatiei Ruse.Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, a fost declarat persona non grata. La acel moment, prin ambasadorul rus in Romania Valery Kuzmin, Moscova a calificat decizia Bucurestiului de a expulza un diplomat rus drept "neprietenoasa" si anunta ca isi rezerva dreptul de a "lua masuri relevante ca raspuns". Ministerul roman al Afacerilor Externe a informat atunci ca autoritatile romane au decis declararea persona non grata pe teritoriul Romaniei lui Alexey Grishaev, adjunct al atasatului militar in cadrul Ambasadei Federatiei Ruse la Bucuresti, avand in vedere ca activitatile si actiunile sale contravin prevederilor Conventiei de la Viena privind relatiile diplomatice din 1961.