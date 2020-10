Bogdan Aurescu, intalnire cu Mike Pompeo: Am evaluat realizarile semnificative din cadrul parteneriatului strategic

"Intalnire excelenta cu secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo. Am evaluat realizarile semnificative din cadrul parteneriatului strategic romano-american pe baza obiectivelor convenite de presedintii Klaus Iohannis si Donald Trump in 2019. De asemenea, am discutat noi prioritati in baza cooperarii noastre dinamice in domeniile politic, de securitate, energetic si economic", a scris Aurescu pe Twitter