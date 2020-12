Cine este Bogdan Aurescu, propus ministru al Afacerilor Externe. Doctor in stiinte juridice, lucreaza in minister din 1996

Diplomatul Bogdan Lucian Aurescu s-a nascut la 9 septembrie 1973.A absolvit Colegiul National "Sfantul Sava" (1992), Facultatile de Drept (1996, cu Diploma de Merit) si Istorie (1998) ale Universitatii din Bucuresti, Institutul Franco-Roman de Dreptul Afacerilor si Cooperare Internationala "Nicolae Titulescu - Henri Capitant" (1996) si Colegiul National de Aparare din Bucuresti (2000). Vorbeste fluent engleza si franceza.Este doctor in stiinte juridice, specializarea drept, cu calificativul "foarte bine" si distinctia "Summa cum laude", cu teza "Conceptul de suveranitate si suprematia dreptului international" (2003). A finalizat programul de cercetare post-doctorala cu calificativul "excelent" in domeniile Dreptul International al Protectiei Minoritatilor, Drept International Umanitar, Dreptul Refugiatilor si Drept Penal, cu tema "Evolutii in relatia dintre stat si individ in domeniul dreptului international al protectiei minoritatilor si al protectiei internationale a persoanelor apartinand minoritatilor nationale" (2011), conform site-ului www.presidency.ro.A debutat in activitatea didactica in 1998, fiind, pe rand, asistent universitar (2002); lector universitar (2004); conferentiar universitar (2012). Este profesor universitar (din 2015) in cadrul Departamentului de Drept Public al Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti (unde a predat sau preda Drept International Public, Organizatii si Relatii Internationale, Jurisdictii Internationale, Dreptul International al Protectiei Minoritatilor).A mai predat/preda si in cadrul altor institutii academice precum Academia Diplomatica/Institutul Diplomatic Roman, Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative, Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucuresti. In iulie 2006, a fost visiting professor la Facultatea de Drept a Universitatii din Hamburg, in cadrul mobilitatii ERASMUS Teaching Staff.Lucreaza in Ministerul Afacerilor Externe din 1996, unde si-a inceput activitatea in cadrul Directiei Juridice si Tratate, ca referent relatii. Intre 1998 si 2003, a ocupat succesiv functiile de consilier in cadrul Cabinetului Ministrului, director adjunct al Directiei Juridice si Tratate, director de cabinet, director al Directiei Juridice si Tratate/Drept International si Tratate, director general al Directiei Generale Afaceri Juridice. Are, in prezent, gradul diplomatic de ministru-plenipotentiar.A detinut, in cadrul MAE , functia de subsecretar de stat/ Agentul Guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (2003-2004). Din septembrie 2004, din pozitia de Agent al Romaniei pentru Curtea Internationala de Justitie, a coordonat - pe tot parcursul procedurilor - activitatea echipei, care a reprezentat Romania in procesul cu Ucraina de la Curtea Internationala de Justitie privind Delimitarea Maritima in Marea Neagra. Procesul s-a incheiat la 3 februarie 2009 cu castigarea a 79,34% din suprafata in disputa, adica a 9.700 km patrati de platou continental si zona economica exclusiva care au revenit Romaniei, potrivit https://gov.ro/.A ocupat si functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe, gestionand domeniile afaceri strategice (2009-2010; 2012-2014), afaceri europene (2004-2005; 2010-2012) si afaceri globale (martie-iunie 2012). In perioada 2010-2011, a fost negociator-sef pentru Romania al Acordului romano-american privind apararea antiracheta si al Declaratiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI dintre Romania si SUA.A fost ministru al afacerilor externe al Romaniei in perioada 24 noiembrie 2014 - 17 noiembrie 2015.In perioada iulie-decembrie 2016, a fost Consilier special (onorific) al Presedintiei slovace a Consiliului UE pentru afaceri inter-institutionale si juridice.Este membru al Comisiei de Drept International a Organizatiei Natiunilor Unite pentru un mandat de 5 ani (2017-2022). In aceasta calitate, a introdus (alaturi de alti patru membri CDI) pe agenda curenta a Comisiei, subiectul "Sea-level rise in relation to international law", fiind co-presedinte al Grupului de Studiu al CDI creat in acest scop.Este membru al Curtii Permanente de Arbitraj de la Haga, membru supleant in Comisia Europeana pentru Democratie prin Drept (Comisia de la Venetia) a Consiliului Europei si Arbitru desemnat de Romania, in conformitate cu articolul 2 din Anexa VII la Conventia ONU privind Dreptul Marii. Este, de asemenea, presedintele Sectiei de Drept International a Asociatiei de Drept International si Relatii Internationale si al Ramurii Romane a "International Law Association" (Londra), redactor-sef al Revistei Romane de Drept International, membru al Colegiului de Redactie al revistei "Curierul Judiciar", precum si membru al Consiliului Stiintific al revistei " ACTA Universitatis Lucian Blaga" (Sibiu), respectiv al Revistei de Drept Constitutional, potrivit www.gov.ro.In 2002 a primit din partea MAE "Diploma de merit pentru contributie de exceptie la activitatea diplomatica a Romaniei" si, in 2009, "Diploma de excelenta pentru merite deosebite in cariera diplomatica si contributia exceptionala in procesul 'Delimitarea maritima in Marea Neagra' (Romania c. Ucraina) de la Curtea Internationala de Justitie".A fost decorat cu Ordinul National Serviciul Credincios in grad de Cavaler (2002), Ordinul Meritul Diplomatic in grad de Cavaler (2007), Ordinul National Steaua Romaniei (2009) in grad de Cavaler, Crucea de Comandor al Ordinului de Merit al Republicii Polone (2009), Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Ofiter (2013), Medalia de Aur a Fortelor Armate Poloneze (2013), Ordinul National Legiunea de Onoare in grad de Cavaler a Republicii Franceze (2016); Ordinul National Pentru Merit al Republicii Italiene, in grad de Mare Ofiter (2018), Crucea de Comandor cu Stea a Ordinului de Merit al Republicii Polone (2019).Este autor, co-autor sau coordonator al unui numar de 19 volume in domeniul dreptului international, 30 de capitole publicate in volume colective, 18 studii publicate in volume ale conferintelor internationale de specialitate si peste 180 de articole, studii, comentarii, recenzii publicate in reviste romanesti si straine, cum ar fi Revista Romana de Drept International, Analele Universitatii din Bucuresti-Seria Drept, Curierul Judiciar, Annuaire Francais de Droit International, The International Journal of Marine and Coastal Law, Helsinki Monitor, Security and Human Rights, European Yearbook of Minority Issues, Revue Hellenique de Droit International, Chinese Journal of International Law. Ca membru supleant (expert independent) al Comisiei de la Venetia, a fost raportor sau co-raportor pentru 29 de rapoarte, opinii sau studii ale acestei institutii.Diplomatul Bogdan Aurescu a fost, in perioada 6 mai 2016 - 4 noiembrie 2019, consilier prezidential in cadrul Departamentului Politica Externa. Din 4 noiembrie 2019, a fost ministru al Afacerilor Externe in cadrul guvernului condus de Ludovic Orban