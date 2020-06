Convorbire telefonica Aurescu - Barnier. Stadiul negocierilor UE - Regatul Unit, pe agenda

Ziare.

Discutia a abordat stadiul negocierilor dintre UE si Regatul Unit privind viitorul acord de parteneriat si perspectivele de avansare a procesului in perioada urmatoare, arata sursa citata. "Ministrul a reiterat obiectivul Romaniei privind agrearea unui acord ambitios si cuprinzator, care sa reglementeze spectrul larg al domeniilor de interes prioritar pentru ambele parti, inclusiv in contextul in care Regatul Unit va ramane un partener special al Uniunii Europene", precizeaza MAE.Potrivit MAE, Aurescu a reconfirmat sustinerea Romaniei pentru negociatorul-sef al Uniunii Europene, Michel Barnier, si pentru mandatul acestuia si a exprimat increderea in strategia si viziunea sa privind desfasurarea rundelor viitoare de negociere, inclusiv urmare liniilor agreate, in cursul zilei de luni, la Conferinta la Nivel Inalt UE-Regatul Unit.Ministrul a mai subliniat importanta unui rezultat "echilibrat" din perspectiva tuturor componentelor viitorului acord UE-Regatul Unit, in beneficiul statelor membre si al cetatenilor europeni. "A aratat ca Romania urmareste deopotriva componenta comerciala a viitorului Acord, care trebuie insotita de conditii de concurenta echitabila adecvate, cat si alte aspecte importante referitoare la coordonarea sistemelor de securitate sociala, mobilitatea persoanelor si transport, aspecte de interes direct pentru Romania si cetatenii romani", se mentioneaza in comunicat.