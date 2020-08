Convorbire telefonica intre Aurescu si ministrul de Externe din Polonia. Cei doi au abordat cooperarea bilaterala si in format regional

Potrivit unui comunicat de presa al MAE transmis AGERPRES, cei doi inalti demnitari au salutat, totodata, "viziunile similare ale celor doua tari cu privire la cele mai importante teme de securitate si cooperare regionala, avand in vedere interesele comune, cu accent pe sustinerea relatiei transatlantice si consolidarea Flancului Estic al NATO".Ministrul Aurescu a mentionat valoarea adaugata a cooperarii in Formatul Bucuresti (B9), precum si consultarile ministeriale in format trilateral cu Turcia, axate pe problematica regionala de securitate, ultima runda avand loc in aprilie 2020. La randul sau, ministrul polonez Zbigniew Rau a aratat ca apreciaza in mod deosebit rolul jucat de Romania pentru securitatea si stabilitatea din regiune, precizeaza MAE.Bogdan Aurescu a evocat, totodata, cooperarea "aprofundata" cu Polonia pentru dezvoltarea Initiativei celor Trei Mari. "Aceasta, pe fondul necesitatii relansarii economice in contextul pandemiei de COVID-19, poate avea, prin implementarea proiectelor de conectivitate, un impact pozitiv asupra stimularii dezvoltarii regiunii", se completeaza in comunicat.Cei doi sefi ai diplomatiilor au agreat continuarea discutiilor si aprofundarea temelor de interes bilateral inclusiv in marja reuniunii informale a ministrilor de Externe ai statelor membre UE (in format Gymnich), care se va desfasura joi si vineri la Berlin, precum si cu prilejul realizarii unei vizite bilaterale, la Bucuresti sau la Varsovia.