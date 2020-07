Iulian Fota este, oficial, noul director general al Institutului Diplomatic Roman

"In cadrul intalnirii a fost realizat procesul de predare-primire a dosarelor curente privind activitatea si functionarea IDR si au fost trecute in revista prioritatile pentru urmatoarea perioada, inclusiv necesitatea de reformare si implementare a unor elemente inovative in activitatea institutiei", arata MAE , intr-un comunicat transmis AGERPRES.Aurescu a evocat, in discutia cu noul director, nevoile de formare si perfectionare profesionala ale personalului MAE, in contextul international actual complex."Printre elementele avute in vedere se vor urmari, de asemenea, realizarea si implementarea de programe si parteneriate cu institutii de prestigiu, organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde si workshop-uri policy-oriented, dezvoltarea activitatii de cercetare si analiza pe teme de actualitate, atat pentru a sprijini activitatea Ministerului Afacerilor Externe, cat si pentru a fi accesibile publicului interesat", puncteaza MAE.Conform Hotararii de Guvern 880/28 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, privind organizarea si functionarea Institutului Diplomatic Roman, directorul general al IDR este numit prin ordin al ministrului Afacerilor Externe, care indeplineste si functia de presedinte al IDR.Iulian Fota este doctor in stiinte politice, conferentiar universitar la Academia Nationala de Informatii, profesor asociat la Facultatea de sociologie si asistenta sociala a Universitatii din Bucuresti. A fost consilier prezidential pentru securitate nationala si sef al Departamentului Securitatii Nationale din cadrul Administratiei Prezidentiale, director al Colegiului National de Aparare, director al Colegiului National de Informatii si consilier in cadrul Departamentului pentru integrare euro-atlantica si politica de aparare din cadrul Ministerului Apararii Nationale.De asemenea, Fota este membru al consiliului consultativ al think-tank-ului american CEPA (Center for European Policy Analysis) si membru in consiliul editorial al unor publicatii internationale si romanesti din domeniul studiilor de securitate.