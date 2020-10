Mai sunt sase zile in care romanii din Diaspora se pot inscrie la votul prin corespondenta. Aurescu: "Este cea mai sigura cale pentru a va proteja sanatatea, in actualul context pandemic"

El a adaugat ca este "cea mai sigura cale pentru a va proteja sanatatea, in actualul context pandemic". Pana la momentul transmiterii acestei stiri un numar de 24.717 de romani s-au inscris la votul prin corespondenta si 3.939 pentru votul la urne. Aurescu reaminteste ca BEC a decis ca alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020 isi poate exercita dreptul de vot la alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din decembrie 2020 in baza acestuia."Mai sunt doar 6 zile in care puteti opta pentru votul prin corespondenta la alegerile parlamentare din 6 decembrie 2020, prin inregistrarea pe platforma www.votstrainatate.ro. Votul prin corespondenta este cea mai sigura cale pentru a va proteja sanatatea, in actualul context pandemic. De aceea, va recomand din nou sa optati pentru votul prin corespondenta si sa va inscrieti pe platforma www.votstrainatate.ro. Va reamintesc faptul ca la inscrierea pentru votul prin corespondenta aveti posibilitatea de a face dovada resedintei sau domiciliului in strainatate folosindu-va de unele dintre cele mai uzuale documente, cum ar fi permisul de conducere in Spania, factura de utilitati in Franta, abonamentul de transport in Olanda. Lista integrala este disponibila pe site-ul MAE , in sectiunea dedicata alegerilor parlamentare din anul 2020 - http://www.mae.ro/node/52162", a afirmat Bogdan Aurescu, printr-un comunicat de presa remis vineri News.ro.Ministrul de Externe a adaugat ca Biroul Electoral Central a decis de curand, ca urmare a demersurilor MAE, faptul ca alegatorul care detine un act de identitate al carui termen de valabilitate ar fi expirat in perioada 1 martie - 6 decembrie 2020 isi poate exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare in baza acestuia."Asa cum am facut si anul trecut la alegerile prezidentiale, va asigur ca si de aceasta data Ministerul Afacerilor Externe va depune in continuare toate eforturile care ne stau la indemana, potrivit competentelor noastre legale, in circumstantele actuale, pentru a ne asigura ca toti cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate care doresc sa participe la acest proces electoral vor putea sa o faca in conditii de siguranta. Va indemn sa alegeti votul prin corespondenta, va indemn sa optati pentru o modalitate simpla, eficienta si care va protejeaza sanatatea", a conchis Aurescu.