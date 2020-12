Ministrul Aurescu a sustinut la ONU ca pandemia afecteaza drepturile omului si libertatile fundamentale, cerand solidaritate si cooperare

Potrivit unui de presa transmis, sambata, de Ministerul Afacerilor Externe ( MAE ), ministrul Bogdan Aurescu a avut o interventie in cadrul dezbaterilor generale ale celei de-a 31-a Sesiuni Speciale de Nivel Inalt a Adunarii Generale a ONU consacrate raspunsului global la pandemia de COVID-19, desfasurata in format hibrid in perioada 3-4 decembrie.In context, Aurescu a salutat organizarea acestei sesiuni speciale si a exprimat in plenul ONU aprecierea pentru daruirea si sacrificiul personalului medical din intreaga lume in lupta cu aceasta pandemie.Totodata, ministrul de externe a aratat ca situatia la nivel global ramane preocupanta, iar sistemele de sanatate se confrunta cu dificultati, insa exista motive de speranta generate de aparitia primelor vaccinuri care pot contribui la gasirea unei solutii la pandemia de COVID-19."Ministrul Bogdan Aurescu a prezentat masurile adoptate de Romania in acest an pentru prevenirea raspandirii COVID-19, pentru intarirea capacitatilor sistemului de sanatate, precum si pentru constientizarea populatiei asupra riscurilor impuse de acest virus. A informat, de asemenea, despre masurile adoptate de tara noastra pentru continuarea activitatii economice in sectoare de baza si pentru sprijinirea celor mai afectate sectoare sau companii.Totodata, a aratat ca Romania va completa aceste masuri in urmatoarele luni cu derularea campaniei de vaccinare a populatiei, aspect considerat de tara noastra o chestiune de securitate nationala. Nu in ultimul rand, ministrul roman de externe a mentionat masurile adoptate de Romania, in spiritul solidaritatii, pentru sprijinirea altor tari in depasirea problemelor create de pandemie, inclusiv prin redirectionarea a mai mult de jumatate din bugetul asistentei pentru cooperare internationala pentru dezvoltare ca raspuns la pandemia de COVID-19, precum si prin includerea refugiatilor in randul beneficiarilor cu acces deplin la sistemul medical din Romania", se mai arata in comunicat.Conform sursei citate, Bogdan Aurescu a subliniat ca pandemia de COVID-19 afecteaza, deopotriva, situatia drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, prin adancirea inegalitatilor si cresterea vulnerabilitatii unor categorii sociale, facand apel la solutionarea acestor probleme globale prin actiuni comune, solidaritate si cooperare."Reafirmand sprijinul constant in favoarea multilateralismului si ordinii internationale bazate pe reguli - avand in centru Organizatia Natiunilor Unite, ministrul roman de externe a aratat ca Romania sprijina initiativele sistemului ONU care vizeaza gasirea unei solutii globale la pandemia de COVID-19. In acest sens, a facut referire la rezolutia 'Raspunsul comun la amenintarile sanatatii globale: combaterea COVID-19', adoptata de Adunarea Generala a ONU in luna septembrie a acestui an, subliniind ca acest document reprezinta un plan de actiune solid al sistemului multilateral al ONU pentru cooperarea viitoare pentru gasirea unui raspuns comun la pandemie. (...) In plus, seful diplomatiei romane a pledat pentru gasirea unor solutii in cadrul multilateral al ONU si altor teme majore de pe agenda organizatiei: solutionarea conflictelor, dezvoltarea durabila si respectarea drepturilor omului", mentioneaza comunicatul MAE.