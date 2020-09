Ministrul Bogdan Aurescu a condamnat in termeni fermi, la reuniunea informala a Consiliului de Securitate al ONU, represaliile din Belarus

Aurescu a condamnat in termeni fermi represaliile la adresa reprezentantilor opozitiei si a protestatarilor pasnici."Salutand initiativa de organizare a acestei dezbateri, Bogdan Aurescu a subliniat ca reuniunea informala a CS ONU a prilejuit aducerea in atentia comunitatii internationale a incalcarilor grave ale drepturilor omului din Belarus, dar si a nazuintelor cetatenilor belarusi pentru libertati civile si democratie. Ministrul Bogdan Aurescu a evidentiat, in cadrul reuniunii, ca evolutiile post-electorale din Belarus continua sa ingrijoreze profund, pe fundalul mentinerii tensiunilor interne si al refuzului reprezentantilor puterii de a dialoga cu protestatarii. A condamnat in termeni fermi represaliile la adresa reprezentantilor opozitiei si a protestatarilor pasnici, precum si arestarile de jurnalisti", a transmis MAE , printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, seful diplomatiei romane a evocat experienta Romaniei de tranzitie democratica, evidentiind importanta unui dialog real intre reprezentantii puterii si ai opozitiei.De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu a pledat pentru masuri concrete de sprijin al societatii civile, al presei libere si al cetatenilor din Belarus."In context, a reiterat decizia de a aloca o contributie voluntara de 100.000 euro din bugetul pentru asistenta pentru dezvoltare si asistenta umanitara pe anul 2020, gestionat de MAE si de Agentia de Cooperare Internationala pentru Dezvoltare (RoAid), pentru sustinerea societatii civile si a jurnalismului independent din Belarus, prin intermediul European Endowment for Democracy. Totodata, a exprimat sprijinul pentru eforturile derulate la nivelul OSCE, pentru facilitarea unui dialog direct intre autoritati si societatea civila. In incheiere, a asigurat de sprijinul Romaniei pentru indeplinirea aspiratiilor cetatenilor belarusi de a trai in libertate, intr-un stat independent, suveran si democratic", a mai transmis MAE.Printre vorbitorii invitati la reuniune au figurat Svetlana Tihanovskaia, candidatul prezidential din partea opozitiei din Belarus, Anais Marin, Raportorul Special ONU pentru situatia drepturilor omului in Belarus, precum si reprezentanti ai Centrului pentru Drepturile Omului Viasna si ai Asociatiei Jurnalistilor din Belarus.