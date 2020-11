Nava atacata de pirati in Golful Guineei: un marinar roman a fost rapit. Celula de criza la Bucuresti

"Cu privire la informatiile de astazi din mass media internationale privind un incident produs la data de 29 noiembrie a.c. in zona portului Lome, Republica Togo,in care a fost implicata nava Agisilaos si care s-ar fi soldat cu rapirea mai multor navigatori, printre care si un cetatean roman, Ministerul Afacerilor Externe faceurmatoarele precizari: din dispozitia ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu, a fost deja convocata, in regim de urgenta, Celula de criza interinstitutionala in vederea initierii demersurilor necesare pentru verificarea situatiei, confirmarea informatiilor referitoare la cetatenia si identitatea persoanelor rapite si intreprinderea actiunilor specifice in astfel de cazuri", precizeaza un comunicat de presa transmis AGERPRES de catre MAE.De asemenea, conform sursei citate, MAE mentine legatura atat cu armatorul/angajatorul cetateanului roman in cauza, cat si cu Sindicatul Liber al Navigatorilor pentru alte informatii relevante in acest context.Ministerul Afacerilor Externe reitereaza recomandarea ca tratarea in spatiul public a elementelor privind acest caz sa se faca cu toata precautia, dat fiind caracterulspecific si sensibil al acestuia.Nava petroliera Agisilaos a fost atacata de pirati duminica seara in Golful Guineei, la sud de Lome, Togo, in timp ce se deplasa de la Pointe-Noire, iar patru membri ai echipajului, printre care un roman, au fost rapiti, relateaza Maritimebulletin.net