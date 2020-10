Romania il recheama pe ambasadorul de la Minsk pentru consultari

"Am decis sa il rechemam pe ambasadorul nostru in Belarus, pentru consultari, in spirit de solidaritate cu Lituania si Polonia. Belarus trebuie sa inteleaga ca presiunile la nivel diplomatic asupra statelor membre UE nu vor ajuta dialogul si nu vor aduce rezultate pozitive", a scris Bogdan Aurescu vineri pe Twitter Seful politicii externe a Uniunii Europene Josep Borrell a afirmat ca solicitarea autoritatilor din Belarus ca Polonia si Lituania sa isi retraga ambasadorii si sa isi reduca semnificat reprezentarile diplomatice la Minsk este neintemeiata si regretabila. Oficialul european mai spune ca cererea este impotriva logicii dialogului si nu va face decat sa izoleze si mai mult autoritatile de la Minsk."Incercarile autoritatilor din Belarus de a viza anumite state membre ale UE nu vor reusi sa slabeasca unitatea Uniunii, care a fost reafirmat in mod clar la reuniunea Consiliului European de la 1 octombrie cand toate statele membre ale UE au cerut autoritatilor din Belarus sa puna capat violentei si represiunii, sa elibereze toate persoanele retinute si detinutii politici, sa respecte libertatea presei si societatea civila si sa inceapa un un dialog national incluziv", potrivit declaratiei lui Josep Borrell postata duminica pe site-ul de politica externa a UE.