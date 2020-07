Romanii din Spania ar putea primi dubla cetatenie. Discutii intre ministrii de Externe de la Bucuresti si Madrid

Ministrul spaniol de externe, invitat la Bucuresti

Ministrul Bogdan Aurescu a pledat pentru identificarea unei solutii juridice pentru ca romanii din Spania care isi doresc acest lucru sa poata detine dubla cetatenie romana si spaniola, acesta fiind un deziderat constant al membrilor comunitatii romane din aceasta tara, se mentioneaza intr-un comunicat al MAE Seful diplomatiei romane s-a referit, totodata, la rolul esential al comunitatii romanesti in domenii-cheie ale economiei spaniole si a multumit partii spaniole pentru sprijinul oferit in vederea bunei integrari a cetatenilor romani care traiesc si lucreaza in Spania.Ministrul Bogdan Aurescu a multumit autoritatilor spaniole si pentru sprijinul oferit pe perioada pandemiei in ceea ce priveste mobilitatea cetatenilor romani catre si dinspre Spania, mai ales tinand cont de numarul crescut al comunitatii si de interesul predilect pentru aceasta destinatie. La randul sau, ministrul spaniol a evidentiat excelenta colaborare pe linie consulara in toata aceasta perioada complexa si a exprimat convingerea ca aceasta va continua si in perioada urmatoare.Ministrul roman i-a adresat omologului spaniol invitatia de a efectua o vizita la Bucuresti, de indata ce conditiile o vor permite, pentru a discuta, in detaliu, subiectele de interes comun pentru cele doua state si pentru a pregati agenda sedintei interguvernamentale comune, cu accent pe stimularea investitiilor, a schimburilor comerciale si culturale. Invitatia a fost acceptata de omologul spaniol.In cadrul convorbirii a fost salutata cooperarea romano-spaniola foarte buna in contextul generat de pandemia de COVID-19. Bogdan Aurescu si Arancha Gonzalez Laya au trecut in revista masurile luate de ambele state pe plan intern in vederea contracararii efectelor crizei in plan sanitar, economic si social.Ministrii roman si spaniol au salutat totodata acordul obtinut la Consiliul European din luna iulie privind bugetul multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027 si Planul european pentru relansare economica, de natura sa asigure indeplinirea principalelor obiective de dezvoltare ale celor doua tari.