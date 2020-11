Vizita oficiala a ministrului afacerilor externe Bogdan Aurescu la Haga - discutii cu omologul olandez si cu presedintii Curtii Penale Internationale si ai Curtii Internationale de Justitie

De asemenea, va vizita sediul Curtii Penale Internationale (CPI), unde va avea o intrevedere cu Presedintele CPI, judecatorul Chile Eboe-Osuji si va dona, din partea Romaniei, un tablou infatisandu-l pe Vespasian Pella, diplomat si jurist roman, unul dintre parintii fondatori ai conceptului de curte penala internationala permanenta si promotor al infiintarii unei astfel de curti."Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu va efectua, luni, 9 noiembrie 2020, o vizita oficiala la Haga, Regatul Tarilor de Jos, la invitatia omologului olandez, Stef Blok. Actiunea, planificata initial pentru luna martie 2020 si amanata in contextul pandemiei, se inscrie in demersul de intensificare a raporturilor bilaterale, cu precadere in contextul aniversarii, in acest an, a 140 de ani de la stabilirea legaturilor diplomatice", anunta MAE In cadrul vizitei, seful diplomatiei romane va avea consultari politice cu omologul olandez, prilej cu care va fi trecut in revista stadiul relatiilor dintre cele doua state, vor fi discutate actiuni concrete pentru consolidarea acestora in domenii de interes reciproc si va fi realizat un schimb de opinii pe teme de actualitate ale agendei europene si internationale."In planul afacerilor europene, ministrul Bogdan Aurescu va aborda dosare precum gestionarea efectelor pandemiei de Covid-19, Cadrul Financiar Multianual 2021-2027 si Planul pentru relansare, viitorul acord de parteneriat UE-UK, aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, schimbarile climatice.De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu va sublinia importanta aprofundarii dialogului bilateral pe teme de securitate , in context NATO si UE, precum si in directia promovarii unei relatii transatlantice solide.Programul vizitei mai cuprinde o intrevedere cu Fernando Arias, directorul general al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice, unde discutiile se vor axa pe teme de actualitate de pe agenda internationala, in special cazul Navalnii si situatia din Siria.De asemenea, ministrul Bogdan Aurescu va vizita sediul Curtii Penale Internationale (CPI), unde va avea o intrevedere cu Presedintele CPI, judecatorul Chile Eboe-Osuji. Cu acest prilej, ministrul Bogdan Aurescu va dona, din partea Romaniei, un tablou infatisandu-l pe Vespasian Pella (1897-1952), diplomat si jurist roman, unul dintre parintii fondatori ai conceptului de curte penala internationala permanenta si promotor al infiintarii unei astfel de curti, precum si ai dreptului international penal, gestul reflectand, astfel, simbolic, implicarea indelungata a Romaniei si a scolii romane de drept international in dezvoltarea dreptului international penal.Agenda vizitei cuprinde si o intrevedere cu Presedintele Curtii Internationale de Justitie, judecatorul Abdulqawi Ahmed Yusuf, ocazie cu care ministrul roman de externe va sublinia sustinerea ferma de catre Romania a importantei dreptului international si justitiei internationale, inclusiv a CIJ - organul principal judiciar al ONU, in consolidarea ordinii internationale bazate pe reguli si a multilateralismului, ca elemente esentiale ale politicii externe a Romaniei", se arata in comunicatul MAE.