Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO

Autor: Maria Popa
Joi, 28 August 2025, ora 11:31
73 citiri
Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
Livrator de mâncare Foto: Facebook/Glovo

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că afirmaţiile deputatului AUR Dan Tanasă ar fi condus la agresiunea fizică asupra livratorului nepalez.

Bogdan Cojocaru a precizat vineri că poziţia publică pe care un deputat al partidului extremist AUR a avut-o la adresa muncitorilor străini prezenţi în România a condus la agresiune fizică şi a adăugat că avem nevoie de solidaritate, înţelegere şi suport reciproc.

„Pledez pentru omenie”

”Delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlamentul României. Condamn ferm atât gestul agresorului, cât şi pe cel al instigatorului.

Mă aşteptam ca în 2025 să discutăm despre digitalizare, inteligenţă artificială, infrastructură şi modul în care ne putem construi un viitor mai bun în România, nu despre cum să verificăm paşaportul livratorului de pizza.

Sancţionez categoric derapajele, militez pentru bunătate, pledez pentru omenie. Stop violenţei fizice şi verbale! Stop rasismului! Stop instigării la ură!”, a declarat şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor.

Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe un bărbat din Bangladesh, provocându-i leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!".

Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Un livrator nepalez, lovit cu pumnul în față de un tânăr din București, în plină stradă, pentru că ar fi "invadator". Agresorul a fost reținut de un polițist care se afla pe stradă VIDEO
Un tânăr român a lovit cu pumnul în față, absolut neprovocat, un livrator de mâncare de origine asiatică, aflat în timpul serviciului, apoi i-a spus curierului că este un "invadator" și...
"AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
"AUR vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței", acuză un lider liberal. "Când un parlamentar ca Dan Tanasă seamănă ură online, unii îi culeg roadele cu pumnii în lumea reală"
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a acuzat partidul lui George Simion că vrea să transforme România într-o fortăreață a intoleranței, el afirmând că atacul la adresa...
#bogdan cojocaru psd, #Dan Tanasa AUR, #livratori asiatici, #livratori mancare, #rasism, #agresiune fizica , #stiri Petru Bogdan Cojocaru
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa jurnalista sportiva" a raspuns, dupa decizia prin care "si-a pus in cap" tot internetul
ObservatorNews.ro
Mai merita sa fiiantreprenorin Romania?Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiti
Adevarul.ro
Surprize de cosmar pentru romani in Bulgaria si Grecia. "Ii insira ca pe niste vite de parca ii deporta in Siberia sau la Auschwitz"

Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO
  2. ”Adevăratul răspuns al Moscovei la eforturile de pace”. Clădirea misiunii UE în Ucraina, atacată cu rachete VIDEO/FOTO
  3. O femeie din Iași a fost bătută fără milă de soț pentru că sforăia. Ce pedeapsă a primit agresorul
  4. Date de la Ministerul Muncii: În România, în 2025, erau în vigoare aproximativ 155.000 de contracte pe drepturi de autor. Ce profesii intră în această categorie
  5. Războiul invizibil din Marea Neagră: Radarul secret al avionului american P-8 Poseidon, dezvăluit de Rusia VIDEO
  6. Marea Britanie rămâne alături de Republica Moldova: „Îi vom apăra de amenințarea interferenței, corupției și sabotajului” GALERIE FOTO/VIDEO
  7. Alertă de caniculă la final de vară. Județele în care temperaturile urcă la 37 de grade HARTĂ
  8. Transfăgărășanul, lăudat în presa străină: Cel mai frumos din Europa. Un drum pe care nu ar trebui să-ți pierzi concentrarea
  9. Andrei Caramitru prezice finalul Rusiei: „Colapsul devine inevitabil și nimeni și nimic nu îl mai poate opri”
  10. Liderul Coreei de Nord va participa la parada militară din China. Și Vladimir Putin va fi la eveniment