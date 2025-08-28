Deputat PSD, despre livratorul străin lovit de un tânăr în București: „Stop rasismului! Condamn ferm atât gestul agresorului, cât și pe cel al instigatorului” FOTO

Liderul PSD Iaşi, deputatul Bogdan Cojocaru, susţine că delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlament, el acuzând că afirmaţiile deputatului AUR Dan Tanasă ar fi condus la agresiunea fizică asupra livratorului nepalez.

Bogdan Cojocaru a precizat vineri că poziţia publică pe care un deputat al partidului extremist AUR a avut-o la adresa muncitorilor străini prezenţi în România a condus la agresiune fizică şi a adăugat că avem nevoie de solidaritate, înţelegere şi suport reciproc.

„Pledez pentru omenie”

”Delirul naţionalist şi poziţionările extremiste nu trebuie tolerate nici pe reţelele sociale şi nici în Parlamentul României. Condamn ferm atât gestul agresorului, cât şi pe cel al instigatorului.

Mă aşteptam ca în 2025 să discutăm despre digitalizare, inteligenţă artificială, infrastructură şi modul în care ne putem construi un viitor mai bun în România, nu despre cum să verificăm paşaportul livratorului de pizza.

Sancţionez categoric derapajele, militez pentru bunătate, pledez pentru omenie. Stop violenţei fizice şi verbale! Stop rasismului! Stop instigării la ură!”, a declarat şeful PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru.

Un cetăţean străin care făcea livrări cu o bicicletă, în Bucureşti, a fost lovit de un tânăr de 20 de ani, care i-a cerut să se întoarcă în ţara lui, susţinând că este un ”invadator” şi filmând agresiunea.

Ads

Incidentul a fost văzut de un poliţist de la Secţia 7, aflat în timpul liber, care l-a prins şi imobilizat pe agresor.

Tânărul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv.

Potrivit procurorilor, tânărul român l-a lovit cu pumnul în zona feţei pe un bărbat din Bangladesh, provocându-i leziuni traumatice care necesită pentru vindecare 1-2 zile de îngrijiri medicale.

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat, în 19 august, pe pagina lui de Facebook, textul: "Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!!!".

Ads