Expert în drept constituțional, după decizia CCR: „Curtea a descoperit scopul legii și a sancționat Guvernul că a fost prea adolescentin”

Decizia Curții Constituționale prin care legea privind pensiile magistraților a fost declarată neconstituțională continuă să provoace reacții puternice în mediul juridic și politic. Printre vocile critice se numără și cea a conf.univ.dr. Bogdan Dima, care avertizează că hotărârea CCR nu se limitează la reforma pensiilor de serviciu, ci modifică în profunzime arhitectura procesului de legiferare din România.

„Noutatea juridică din decizia CCR este faptul că, spre deosebire de jurisprudența sa constantă în materie, de data aceasta Curtea a mai adăugat, prin interpretare, o condiție de respectat pentru legiuitor în procedura de legiferare – ordinară sau de urgență”, a explicat Bogdan Dima, într-o analiză postată pe Facebook.

Potrivit acestuia, nu mai este suficient ca Guvernul sau Parlamentul să solicite avizul consultativ de la autoritățile prevăzute de Constituție. De acum, trebuie respectat și termenul legal în care instituția avizatoare poate emite documentul. „În cazul CSM, acesta este de 30 de zile de când i-a fost solicitat”, a precizat Dima.

Constituționalistul arată că, în esență, această obligație de a aștepta avizul sau expirarea termenului prevăzut de lege se aliniază scopului normei, însă schimbă radical ritmul decizional. „Dacă ești obligat să îl ceri și legea prevede un termen în care poate fi trimis, atunci aștepți să primești avizul sau trecerea termenului înainte de a legifera. Cum altfel să ții sau să nu ții cont de ce scrie în aviz, dacă tu doar îl soliciți formal, fără să te mai intereseze ce scrie în el?”, a scris acesta.

Implicațiile deciziei, mai serioase decât par

Totuși, Dima avertizează că implicațiile sunt mult mai serioase decât par la prima vedere. „Până la urmă, pe cale de interpretare, fie și temporar, unei competențe constituționale depline de legiferare i se opune o competență legală de avizare. Astfel, o autoritate avizatoare poate să țină în loc Guvernul sau Parlamentul, cel puțin pe durata maximă prevăzută de lege pentru adoptarea avizului consultativ”, spune acesta.

El ridică o întrebare esențială: „Ce vei face când există o urgență de reglementare și autoritatea avizatoare nu e de acord cu conținutul reglementării? O să tergiverseze până la împlinirea termenului legal de avizare”.

În opinia sa, până acum Curtea Constituțională a avut o altă abordare, mai pragmatică, menită să nu blocheze actul guvernării. „În jurisprudența anterioară, instanța de contencios constituțional a înțeles imperativul guvernării și a sancționat legiuitorul doar pentru că nu a solicitat avizul, nu pentru că nu a așteptat adoptarea lui în termenul legal. Acum, a descoperit scopul legii și a sancționat Guvernul că a fost prea adolescentin”, adaugă el.

Bogdan Dima atrage atenția și asupra unui vid legislativ. Există autorități precum CSAT pentru care legea prevede doar atribuția de avizare, fără un termen concret. „Într-o astfel de ipoteză, cât trebuie să aștepte legiuitorul după aviz? Termenul general de 30 de zile de la petiții?”, întreabă el retoric.

Concluzia constituționalistului este una gravă: prin această interpretare, CCR a modificat echilibrul constituțional al puterilor în stat. „Pentru a găsi o soluție de blocare pe cale constituțională a încă unei legi prin care se încerca o diminuare a pensiilor magistraților, Curtea Constituțională a alterat încă o dată însăși arhitectura constituțională a exercitării puterii politice”, scrie el.

Dima consideră totuși că principiul respectării termenului legal este corect, însă sugerează că soluția ar trebui să vină de la legiuitor: „Poate că acum ar trebui să se gândească mai bine arhitecții puterii statale – să propună și să realizeze modificări legislative, în sensul de a diminua termenele prea mari pentru avizare, cum e cel de 30 de zile, sau să introducă termene acolo unde nu sunt prevăzute”.

În final, el propune ca chiar Curtea Constituțională să clarifice, printr-o viitoare decizie, consecințele acestei hotărâri asupra tuturor instituțiilor cu drept de avizare. „In extremis, ca să arate că nu a scornit o găselniță ca să pice o lege, chiar Curtea Constituțională ar putea face asta, clarificând în detaliu consecințele deciziei sale nu doar cu privire la bietele pensii ale magistraților, ci și la toate situațiile similare unde există avizare de rang constituțional sau legal”, adaugă acesta.

Constituționalistul își încheie analiza cu o notă de scepticism: „Să fiu sincer, nu cred că se va întâmpla nimic din tot ce am scris. Pentru că, în epoca volumelor mari și direcționate de informații, se aud doar narațiunile limitate și partizane, multe dintre ele false și de fațadă. Toate astea într-o lume care simte mai mult ca oricând nedreptatea socială și lipsa de echitate chiar de acolo unde aceste valori sunt o obligație”.

Decizia CCR, luată cu votul strâns de 5 la 4, a venit după sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii prin care Guvernul Bolojan își asumase răspunderea în Parlament pentru modificarea sistemului de pensii al magistraților. Motivul invocat de Curte a fost lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii, considerat un viciu de formă, nu de fond.

