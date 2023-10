Bogdan Dragoi, "baiatul de aur" care preia Finantele de la Ialomitianu?

Bogdan Alexandru Dragoi este cel care, cel mai probabil, va prelua Ministerul Finantelor de la Gheorghe Ialomitianu, cel care s-a ocupat de acest portofoliu pana acum.

Dragoi are 31 de ani, este necasatorit si in prezent este secretar de stat in Ministerul Finantelor Publice, functie pe care a mai ocupat-o si in perioada septembrie 2006 - noiembrie 2007.

Anterior a fost director general al Departamentului Economic din Primaria Capitalei.

Baiatul de aur al Guvernului?

Bogdan Dragoi se poate lauda cu multe. La varsta de 25 de ani a fost timp de cinci luni (aprilie-septembrie 2006) consilier la Ministerul Integrarii Europene.

Ceva mai tarziu, in primul mandat de secretar la Finante, s-a remarcat ca fiind artizanul iesirii Romaniei pe piata externa prin vanzarea de euro-obligatiuni pe cinci ani, la un randament de 5,29%.

Este specializat in relatii internationale si economie, absolvind Magna cum Laudae cursurile Universitatii din Boston, Massachusetts.

Este membru al Golden Key Honor Society, o organizatie non-profit din Atlanta, fondata in 1977 cu scopul de a recunoaste meritele academice ale studentilor de la toate colegiile si universitatile. Cunoaste bine limbile engleza, franceza si italiana.

Fondatorul Focus Sat

Dupa terminarea studiilor in strainatate, Bogdan Dragoi a lucrat la Londra si Bucuresti in perioada 2002-2004 pentru grupul Inquam, cel care detinea Telemobil in Romania.

In 2004, impreuna cu un grup de prieteni, a lansat operatorul telecom prin satelit Focus Sat, pe care l-a vandut in 2006 grupului UPC.

Bogdan Dragoi a fost vicepresedinte al companiei si cel care se ocupa de finantarea si promovarea operatorului.

Cod portocaliu si in tara, si la PDL

Luni dimineata, Emil Boc a anuntat, la finalul celei mai scurte sedinte de guvern din timpul mandatelor sale, ca a decis sa depuna mandatul Executivului, urmand ca Parlamentul sa investeasca un nou Cabinet.

Emil Boc si-a dat demisia - Nu ma agat de putere!

Pasii procedurali au fost parcursi rapid. Demisia prim-ministrului a fost depusa la Parlament si la Presedintie, iar seful statului a invitat liderii formatiunilor parlamentare la consultari, in vederea desemnarii unui nou premier.

Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a fost numit prin decret prezidential premier interimar si a preluat atributiile lui Emil Boc pana la investirea unui nou Cabinet.

Consultari la Cotroceni: PDL - un nume de premier, USL - anticipate

La finalul consultarilor, Traian Basescu a declarat ca din discutii s-a desprins concluzia ca actuala coalitie de guvernare ramane unita si a anuntat ca premierul desemnat sa formeze un nou guvern este seful SIE, Mihai Razvan Ungureanu.

Mihai Razvan Ungureanu, premierul desemnat de Basescu

Ziua de luni s-a incheiat pentru democrat-liberali cu o lunga sedinta a conducerii partidului, care s-a prelungit tarziu in noapte in urma carora s-au stabilit numele democrat-liberalilor care vor face parte din Guvernul Ungureanu.

