Cinematografele si salile de teatru si de opera s-ar putea redeschide din 15 septembrie

El propune o deschidere regionalizata, in functie de numarul de cazuri de COVID-19 din fiecare judet, existand trei scenarii. Decizia va fi luata insa de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), care se va intruni miercuri, potrivit Hotnews Ministrul Culturii propune redeschiderea cinematografelor, a teatrelor si a salilor de opera, la o capacitate de 66% din totalul numarului de locuri, intr-unul dintre scenarii, cu posibilitatea ca familiile sa poata sta impreuna si in grupuri de trei persoane.In scenariul al doilea, care ar putea fi aplicat in Bucuresti, se propune deschiderea salilor de spectacol la o capacitate de 66%, putandu-se ajunge pana la 50%, daca CNSU nu va accepta propunerea.Un alt scenariu ar fi cel in cazul zonelor cu un numar foarte mare de noi imbolnaviri - mentinerea de interdictii pentru evenimentele in spatiile inchise si pentru cinematografe.El a mai spus ca toti managerii institutiilor de cultura au cerut suplimentari bugetare, pentru ca au venituri mai mici, si cresc costurile odata cu implementarea normelor sanitare.