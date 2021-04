Spectacole in spatii inchise la Opera Nationala si la Teatrul National din Bucuresti. Ce conditii vor trebui indeplinite pentru a putea participa

La spectacolele organizate de cele doua institutii de cultura ar urma sa poata participa persoanele vaccinate, cele care au trecut prin boala si pot face dovada ca au dezvoltat anticorpi sau cei dispusi sa se testeze inainte de spectacol. In prima faza am luat in calcul un program pilot doar pentru zona concertelor in colaborare cu Opera Nationala din Bucuresti, dar va anunt in premiera ca avem in vedere si un program pilot pe componenta de teatru indoor si vom implica in acest sens Teatrul National Bucuresti, deja am purtat discutii in acest sens si cu domnul Caramitru. Cele doua institutii, atat Opera Nationala cat si Teatrul National au infrastructura necesara pentru a putea implementa normele si pentru a putea evalua si monitoriza efectele acestor norme se sanatate pe care le vom elabora si reglementa normativ ulterior", a declarat Bogdan Gheorghiu.Acesta a explicat ca un grup de lucru discuta pe acest subiect si ca dupa data de 5 aprilie vor exista si unele concluzii.Ministrul a precizat ca autoritatile romane au "studiat" ceea ce s-a intamplat in Spania si Olanda, care au implementat deja astfel de proiecte culturale , la care oamenii au putut participa dupa ce s-au testat, iar contravaloarea testului si pretul mastii de protectie a fost incluse in tariful biletului de intrare. In ceea ce priveste proiectele care ar urma sa fie implementate impreuna cu Opera Nationala si cu Teatrul National din Bucuresti, autoritatile iau in calcul ideea ca cei care doresc sa participe la spectacole sa fie vaccinati, sa fi trecut prin boala si sa faca dovada ca au dezvoltat anticorpi ori sa se testeze inainte de spectacol."Vor fi testati doar cei care nu pot prezenta dovada vaccinarii sau dovada faptului ca au trecut deja prin boala si s-au imunizat", a mentionat ministrul Culturii